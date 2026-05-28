Selon les dernières rumeurs, Chelsea serait vivement encouragé à lancer des offres surprises pour recruter John Stones et Robert Lewandowski

Alonso devrait officiellement prendre les rênes de Stamford Bridge en juillet prochain, après avoir signé un contrat de quatre ans avec Chelsea. L'ancien meneur de jeu de Liverpool et du Real Madrid a été désigné comme la priorité du club pour remplacer Liam Rosenior, démis de ses fonctions le mois dernier à la suite d'un mandat décevant.

Si le nouveau manager hérite d’un effectif talentueux mais onéreux, les Blues ont tout de même terminé à une modeste dixième place en Premier League. Dans un contexte d’incertitude financière, Cole mise sur le marché des joueurs libres, notamment sur des vainqueurs expérimentés récemment partis des grands clubs européens.