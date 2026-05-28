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Selon les dernières rumeurs, Chelsea serait vivement encouragé à lancer des offres surprises pour recruter John Stones et Robert Lewandowski
Une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette de Xabi Alonso.
Alonso devrait officiellement prendre les rênes de Stamford Bridge en juillet prochain, après avoir signé un contrat de quatre ans avec Chelsea. L'ancien meneur de jeu de Liverpool et du Real Madrid a été désigné comme la priorité du club pour remplacer Liam Rosenior, démis de ses fonctions le mois dernier à la suite d'un mandat décevant.
Si le nouveau manager hérite d’un effectif talentueux mais onéreux, les Blues ont tout de même terminé à une modeste dixième place en Premier League. Dans un contexte d’incertitude financière, Cole mise sur le marché des joueurs libres, notamment sur des vainqueurs expérimentés récemment partis des grands clubs européens.
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Stones et Lewandowski dans le viseur
Cole a désigné Stones et Lewandowski comme les renforts expérimentés idéaux. Stones a récemment mis un terme à une décennie riche en trophées à Manchester City, où il a remporté six titres de Premier League et une Ligue des champions. Lewandowski est lui aussi libre de tout contrat après un passage prolifique à Barcelone, où il a inscrit 120 buts en seulement quatre saisons.
Interrogé par football.london, Cole a justifié ces choix surprenants : « On ignore la marge financière. On peut donc aisément annoncer l’arrivée de tel ou tel joueur. Il se peut qu’on doive d’abord vendre, rien n’est moins sûr. Une certitude : pas de révolution, car ces jeunes que vous souteniez il y a trois ans sont toujours là. »
Rétablir une culture de la victoire
L'ancien international anglais est convaincu que l'effectif actuel de Chelsea manque de leadership interne pour rivaliser au plus haut niveau. Selon lui, en recrutant Stones et Lewandowski, Alonso installerait de véritables « entraîneurs sur le terrain », capables d'accompagner les jeunes talents du club dans les moments difficiles des grands matchs.
« Je le répète depuis deux ou trois ans : il faut qu’ils soient entourés, au sein du groupe, de joueurs expérimentés qui les aident à traverser les matchs, qui les encadrent, qui leur transmettent leur sagesse sur le terrain, et qui construisent l’équipe de cette manière », ajoute Cole. « Et puis vous recrutez des joueurs comme John Stones et Robert Lewandowski, ainsi que des joueurs libres qui n’ont pas besoin de jouer chaque minute de chaque match, mais qui connaissent la victoire, qui comprennent la culture du club et qui peuvent tout de même apporter leur aide sur le terrain et faire leur part. »
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L’expérience des cadres
Cole a mis en garde la direction de Chelsea : si le manque d’expérience dans le vestiaire n’est pas comblé, l’équipe risque de buter contre un « plafond », quel que soit le talent individuel de ses joueurs. Pour lui, le vrai leadership doit émaner des joueurs eux-mêmes, et non se limiter aux seules consignes tactiques de l’entraîneur.
« Les joueurs ont besoin de cette dimension, elle existe déjà dans le groupe et ne peut pas toujours venir des entraîneurs. Toutes les grandes équipes s’autogèrent depuis leur vestiaire, grâce au savoir et à la sagesse accumulés au fil des ans », conclut Cole. « Je suis franchement surpris que certains ne saisissent toujours pas ce principe. Mais j’espère que les propriétaires ont pris la mesure du problème et qu’ils s’engageront dans cette direction. Au plus haut niveau, il faut de l’expérience, de la sagesse et, bien sûr, de la qualité. »