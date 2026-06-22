« Nous entretenons des relations de longue date avec cette famille, un facteur déterminant durant les négociations. Elle était déjà venue l’an dernier, avait suivi de près le Bayer 04 et créé des liens solides avec plusieurs membres du staff, aussi bien chez les jeunes que chez les pros », a expliqué Rolfes au journal Bild. « Tout le club s’est mobilisé pour recruter Kennet et s’est battu pour lui. Cette démarche a impressionné les parents de Kennet, qui ont jugé l’engagement “tout à fait exceptionnel” ».

Le rôle d’Eichhorn à Leverkusen s’annonce particulier : outre son arrivée en tant que joueur, il effectuera très probablement un stage au club.

Rolfes a confié à Bild : « Après son baccalauréat professionnel, Kennet doit encore effectuer une année de stage, qu’il effectuera probablement au sein de notre club. Ses parents quitteront également Berlin pour s’installer ici. »