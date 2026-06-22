On en sait désormais davantage sur la manière dont le club professionnel a réussi à convaincre ce jeune de 16 ans, malgré une concurrence de haut niveau, tant nationale qu'internationale.
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Selon les dernières révélations, le jeune prodige Kennet Eichhorn occuperait deux fonctions au sein du club de Leverkusen
D’après *Bild*, le transfert d’Eichhorn a été un « projet commun de plusieurs mois ». Pendant cette période, plusieurs responsables de Leverkusen ont entretenu des contacts étroits avec la famille du milieu de terrain formé au Hertha BSC, qui a fait ses débuts professionnels en 2^e Bundesliga quelques jours seulement après son 16^e anniversaire, en août 2025.
Kim Falkenberg (directeur du football professionnel), Bernd Korzynietz (responsable de la planification de l’effectif des jeunes) et Markus Daun (entraîneur chargé des relations avec les clubs partenaires) ont été directement impliqués. Finalement, une rencontre avec le nouvel entraîneur principal de Leverkusen, Carles Martinez, et avec le directeur sportif Simon Rolfes, a convaincu le joueur de rejoindre le Bayer.
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Joueur expérimenté et membre du staff : Eichhorn devrait endosser un double rôle chez Bayer
« Nous entretenons des relations de longue date avec cette famille, un facteur déterminant durant les négociations. Elle était déjà venue l’an dernier, avait suivi de près le Bayer 04 et créé des liens solides avec plusieurs membres du staff, aussi bien chez les jeunes que chez les pros », a expliqué Rolfes au journal Bild. « Tout le club s’est mobilisé pour recruter Kennet et s’est battu pour lui. Cette démarche a impressionné les parents de Kennet, qui ont jugé l’engagement “tout à fait exceptionnel” ».
Le rôle d’Eichhorn à Leverkusen s’annonce particulier : outre son arrivée en tant que joueur, il effectuera très probablement un stage au club.
Rolfes a confié à Bild : « Après son baccalauréat professionnel, Kennet doit encore effectuer une année de stage, qu’il effectuera probablement au sein de notre club. Ses parents quitteront également Berlin pour s’installer ici. »
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Des cadors de la Premier League et de la Bundesliga s’intéressent de près à Eichhorn.
Selon nos informations, Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig auraient également suivi ce joyau berlinois. Le choix final s’est toutefois joué entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig.
À Berlin, Eichhorn, qui avait disputé 17 matchs de championnat pour le Hertha la saison dernière et était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la 2^e Bundesliga, était encore sous contrat jusqu’en 2029.
Selon Sky, son contrat à Leverkusen courait jusqu’en 2031. D’après le magazine Sport Bild, le jeune joueur de 16 ans percevrait un salaire annuel d’environ 2,5 millions d’euros dès son arrivée. La clause libératoire inscrite dans le contrat d’Eichhorn à Berlin, que le Bayer a finalement activée, s’élevait apparemment à près de dix millions d’euros.