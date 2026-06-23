Selon The Athletic, le club londonien envisagerait le transfert du défenseur Maxence Lacroix, qui évolue actuellement chez son rival de Premier League, Crystal Palace.
Traduit par
Selon les dernières informations, Xabi Alonso envisagerait de recruter une ancienne star de la Bundesliga au Chelsea FC
Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent un départ imminent de l’ancien joueur du VfL Wolfsburg. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, il pourrait néanmoins quitter Crystal Palace dès cet été.
Le défenseur nourrit depuis longtemps l’ambition de disputer la Ligue des champions, mais Crystal Palace, actuel vainqueur de la Ligue des conférences, ne pourra lui offrir qu’une place en Ligue Europa la saison prochaine.
Si le Chelsea FC, en pleine reconstruction après une saison 2025-2026 catastrophique, est également privé de coupe d’Europe l’an prochain, ses perspectives de retour en C1 sont bien plus crédibles que celles de Palace, surtout depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc des Blues.
- getty
Selon les dernières informations, Crystal Palace n’envisagerait des négociations qu’à partir d’une offre de 40 millions d’euros.
En principe, Crystal Palace ne s'opposerait pas à un transfert, mais tout club intéressé devrait s'acquitter d'une indemnité de transfert appropriée. Le club londonien se montrerait disposé à entamer des négociations à partir d'une offre de 40 millions d'euros.
Lacroix, formé au FC Sochaux, avait rejoint Crystal Palace en 2024 en provenance du VfL Wolfsburg contre un chèque de 18 millions d’euros. Âgé de 26 ans, il figure actuellement dans le groupe de l’équipe de France engagée dans la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, bien qu’il n’ait pas encore été aligné.