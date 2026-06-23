Selon les dernières informations, Xabi Alonso envisagerait de recruter une ancienne star de la Bundesliga au Chelsea FC

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent un départ imminent de l’ancien joueur du VfL Wolfsburg. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, il pourrait néanmoins quitter Crystal Palace dès cet été.

Le défenseur nourrit depuis longtemps l’ambition de disputer la Ligue des champions, mais Crystal Palace, actuel vainqueur de la Ligue des conférences, ne pourra lui offrir qu’une place en Ligue Europa la saison prochaine.

Si le Chelsea FC, en pleine reconstruction après une saison 2025-2026 catastrophique, est également privé de coupe d’Europe l’an prochain, ses perspectives de retour en C1 sont bien plus crédibles que celles de Palace, surtout depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc des Blues.