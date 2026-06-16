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Selon les dernières informations, une star française de la Coupe du monde aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Arsenal, en prévision d’un transfert estimé à 43 millions de livres sterling
Les Gunners lancent une offensive pour renforcer leur milieu de terrain.
Le club londonien a franchi une étape décisive dans le dossier du prometteur international français. Selon le Corriere della Sera, Kone privilégiait d’abord un transfert lucratif vers le Paris Saint-Germain avant de rejeter l’approche de l’Atlético de Madrid. Mais face à l’attentisme des champions de France, Arsenal a profité du flou pour négocier directement avec l’entourage du joueur et le convier à l’Emirates.
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La Roma traverse une période de tension financière.
Sous la pression du fair-play financier, le club de Serie A doit vendre avant le 30 juin. Il réclamait initialement 50 millions d’euros pour son milieu de terrain star, en pleine forme sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Mais, pour équilibrer ses comptes avant la deadline, les spécialistes du recrutement estiment qu’une offre d’environ 45 millions d’euros pourrait faire l’affaire.
Arteta cherche une solution offensive
Mikel Arteta considérerait ce puissant joueur de 25 ans comme la solution tactique idéale pour alléger la charge défensive qui pèse actuellement sur le milieu de terrain anglais Declan Rice. La capacité exceptionnelle de Kone à faire circuler le ballon vers l'avant à grande vitesse pourrait insuffler un regain d'énergie au milieu de terrain d'Arsenal. Cette recrue offrirait une alternative technique très distincte à Martin Zubimendi, dont le style de jeu plus lent est de plus en plus considéré comme peu adapté au système fluide d'Arteta.
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La Coupe du monde fait office de vitrine avant le dépôt de la candidature.
Kone va désormais se concentrer sur ses obligations internationales, alors que la France entame sa campagne de Coupe du monde par un match d'ouverture difficile contre le Sénégal. Les représentants du joueur sont déterminés à conclure rapidement le transfert avant la date limite fixée par le club italien à la fin du mois. Arsenal doit désormais finaliser avec soin le calendrier et les modalités de son offre officielle afin de mener à bien cette signature phare sans encombre.