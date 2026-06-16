Selon les dernières informations, une star française de la Coupe du monde aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Arsenal, en prévision d’un transfert estimé à 43 millions de livres sterling

Kone va désormais se concentrer sur ses obligations internationales, alors que la France entame sa campagne de Coupe du monde par un match d'ouverture difficile contre le Sénégal. Les représentants du joueur sont déterminés à conclure rapidement le transfert avant la date limite fixée par le club italien à la fin du mois. Arsenal doit désormais finaliser avec soin le calendrier et les modalités de son offre officielle afin de mener à bien cette signature phare sans encombre.