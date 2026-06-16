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Selon les dernières informations, une star de l’équipe d’Angleterre devrait être écartée de la Coupe du monde 2026, à la veille du match d’ouverture contre la Croatie, un véritable coup dur pour Thomas Tuchel
Le camp est sous le choc après une blessure cruelle
Selon The Athletic, le défenseur de 23 ans manquera l’intégralité du tournoi après s’être blessé au mollet. Ce nouveau problème médical vient conclure une saison 2025-2026 extrêmement frustrante pour la star de Newcastle, qui n’a disputé que 17 matches de Premier League. Sa saison nationale a été compromise par deux blessures distinctes au genou, une déchirure aux ischio-jambiers en janvier qui lui a coûté 15 matches, et une blessure à la cuisse en avril.
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Le protocole d’intervention d’urgence a été activé.
Selon The Athletic, l’Angleterre va immédiatement convoquer le Bleu de Chelsea Trevor Chalobah pour remplacer Livramento, la FIFA imposant à la FA de enregistrer son remplaçant au plus tard 24 heures avant le coup d’envoi de mercredi. Livramento, dont la polyvalence sur les deux ailes était très appréciée, regagnera Tyneside pour entamer sa rééducation.
La solidité de la défense a été sévèrement mise à l’épreuve.
L’absence soudaine du défenseur exerce une pression tactique considérable sur les arrières latéraux restants, Reece James, Djed Spence et Nico O’Reilly. Alors que Spence porte actuellement un masque facial de protection et que James doit composer avec ses antécédents bien connus de problèmes physiques chroniques, l’effectif défensif de l’Angleterre semble extrêmement fragile. La décision de Tuchel de faire confiance à ce jeune joueur polyvalent malgré ses récents antécédents de blessures s’est retournée contre lui, laissant l’équipe à court de remplaçants naturels à l’approche d’un été exigeant.
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Un calendrier de phase de groupes particulièrement dense se profile.
Le staff technique doit rapidement intégrer Chalobah avant d'entamer la compétition face à une équipe croate dotée d'un excellent jeu technique, à Dallas. Les Three Lions devront enchaîner rapidement, avec des rencontres de groupe contre le Ghana et le Panama qui se succéderont à un rythme effréné. Il sera absolument crucial de forger une défense solide sans pouvoir compter sur la polyvalence tactique de Livramento pour éviter un faux pas précoce et s'assurer une qualification en phase à élimination directe.