Le staff technique doit rapidement intégrer Chalobah avant d'entamer la compétition face à une équipe croate dotée d'un excellent jeu technique, à Dallas. Les Three Lions devront enchaîner rapidement, avec des rencontres de groupe contre le Ghana et le Panama qui se succéderont à un rythme effréné. Il sera absolument crucial de forger une défense solide sans pouvoir compter sur la polyvalence tactique de Livramento pour éviter un faux pas précoce et s'assurer une qualification en phase à élimination directe.