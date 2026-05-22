Selon les informations de ran, Alexander Nübel ne restera pas au FC Bayern la saison prochaine et ne retournera pas non plus au VfB Stuttgart. Le gardien de 29 ans serait courtisé par trois grands clubs, dont les noms n’ont pas été dévoilés.
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Selon les dernières informations, trois grands clubs seraient intéressés. Le FC Bayern se préparerait ainsi à conclure un transfert décisif, tant sur le plan sportif que financier
Un transfert définitif au VfB semble désormais exclu. D’une part, Alexander Nübel ne souhaiterait pas accepter une baisse de salaire trop importante. Il perçoit actuellement un salaire de onze millions d’euros par an, dont sept millions sont pris en charge par le FC Bayern dans le cadre de son prêt au VfB. Parallèlement, les Souabes semblent prêts à entamer la saison prochaine avec Dennis Seimen, actuellement prêté au SC Paderborn, comme nouveau gardien numéro un.
Le jeune international U21 de 20 ans brille cette saison en Westphalie orientale et a encore impressionné lors du match aller des barrages contre le VfL Wolfsburg jeudi soir. « Tout le monde le voit : le soutien que Dennis nous apporte est tout simplement exceptionnel. Je n’ai encore jamais vu ça sous cette forme », a témoigné son coéquipier Laurin Curda après la rencontre.
Le gardien n’a toutefois reçu aucune confirmation officielle de la part du club, comme il l’a confirmé lui-même : « Cela dépend bien sûr d’Alexander Nübel, de ce qu’il décide et de ce que veulent les responsables à Stuttgart. Pour l’instant, ce n’est pas à moi de décider. »
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Le FC Bayern ne compte plus sur Nübel : « Alex connaît nos projets »
Le directeur sportif Christoph Freund a récemment indiqué que Nübel n’entrait plus dans les plans du club le plus titré d’Allemagne, malgré un contrat courant jusqu’en 2030. La nouvelle prolongation de Manuel Neuer a confirmé cette orientation. « Nous avons eu un échange avec son entourage et Alex est également au courant de nos projets », a déclaré Freund après la dernière rencontre de Bundesliga entre le Bayern et le 1. FC Cologne, samedi dernier, en faisant référence à Neuer, à son remplaçant Jonas Urbig et à Sven Ulreich : « Nous entamerons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, tel est le plan. »
Toutefois, le club bavarois pourrait attendre la fin de l’été avant de trancher définitivement sur l’avenir du gardien. Les discussions concrètes avec d’éventuels nouveaux employeurs ne commenceront qu’après la finale de la Coupe d’Allemagne, où le VfB affrontera le champion en titre. Le club bavarois espère qu’un club de Premier League s’intéressera au gardien, afin de percevoir une indemnité de transfert substantielle et de lui offrir un salaire à la hauteur de ses attentes.
Son départ présenterait un double intérêt financier : percevoir une indemnité de transfert et alléger la masse salariale, deux leviers bienvenus pour d’éventuels renforts, comme Anthony Gordon. Nübel pourrait même servir de monnaie d’échange avec Newcastle United.
Selon Sky, les Magpies suivraient notamment Robin Risser (RC Lens), estimé entre 30 et 40 millions.
Brighton & Hove Albion pourrait aussi être à la recherche d’un gardien si Bart Verbruggen partait. Noah Atubolu, de Fribourg, a récemment été cité comme option pour ces deux clubs.
Alexander Nübel : performances et statistiques
Club Matchs Buts encaissés Matchs sans encaisser VfB Stuttgart 128 177 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1