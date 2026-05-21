Thiago Silva est officiellement libre de s’engager où il le souhaite après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec le FC Porto. Le défenseur central expérimenté disposait d’une clause de prolongation automatique d’un an au Portugal, mais il a préféré activer son départ, suscitant immédiatement de vives spéculations sur un retour sur l’un de ses anciens terrains de jeu.

Selon ESPN, l’AC Milan aurait déjà soumis une offre officielle pour rapatrier le joueur de 41 ans en Italie. Les Rossoneri lui proposeraient un contrat d’un an, valable jusqu’en juin 2027, afin de lui offrir le cadre idéal pour clore en beauté sa brillante carrière.