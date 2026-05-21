AFP
Traduit par
Selon les dernières informations, Thiago Silva se verrait proposer un retour sensationnel à l’AC Milan après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec Porto
Un retour légendaire à San Siro ?
Thiago Silva est officiellement libre de s’engager où il le souhaite après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec le FC Porto. Le défenseur central expérimenté disposait d’une clause de prolongation automatique d’un an au Portugal, mais il a préféré activer son départ, suscitant immédiatement de vives spéculations sur un retour sur l’un de ses anciens terrains de jeu.
Selon ESPN, l’AC Milan aurait déjà soumis une offre officielle pour rapatrier le joueur de 41 ans en Italie. Les Rossoneri lui proposeraient un contrat d’un an, valable jusqu’en juin 2027, afin de lui offrir le cadre idéal pour clore en beauté sa brillante carrière.
- Getty Images Sport
La connexion Ibrahimović
La perspective d’un retour à Milan s’appuie sur le statut d’icône du club dont jouit Silva et sur ses solides relations en coulisses. Lors de son premier passage, entre 2009 et 2012, il s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs mondiaux et avait contribué au Scudetto 2011.
Surtout, les discussions pourraient être facilitées par son amitié avec Zlatan Ibrahimovic, désormais conseiller principal et directeur sportif du club lombard. Les deux hommes, déjà associés avec succès à Milan puis à Paris, pourraient retrouver un terrain d’entente dans un rôle cette fois plus stratégique, une perspective que Silva aurait du mal à décliner.
La perspective de la retraite et du coaching se précise
Si l’offre de Milan reste sur la table, Silva envisage aussi de raccrocher les crampons pour de bon. Le défenseur, qui nourrit depuis longtemps l’ambition de devenir entraîneur, dispose déjà de pistes concrètes pour l’après-carrière.
Selon ESPN, l’une de ces options le ramènerait à Londres : il a reçu une invitation ouverte à intégrer le staff technique de Chelsea, où il a passé quatre saisons couronnées de succès et remporté la Ligue des champions. Il souhaite vivement obtenir ses diplômes d’entraîneur en Angleterre, et un poste au sein de la structure des Blues demeure une alternative crédible à une nouvelle année sur le terrain.
Les adieux de Silva à Porto
De retour à Porto pour un deuxième passage depuis janvier, Silva a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 1 084 minutes, et a contribué à la conquête du titre de Primeira Liga par le club.
S’adressant aux supporters via les canaux officiels du club, le joueur de 41 ans a exprimé une immense fierté pour ce qu’il a accompli pendant son passage chez les Dragons. « Les supporters du FC Porto marqueront à jamais mon cœur, et j’espère les marquer moi aussi. Je repense à tous ces moments incroyables que nous avons vécus, et ce titre était pour la famille de Porto, qui le mérite tant. Le champion est de retour », a déclaré le défenseur central de 41 ans aux médias du club, ajoutant qu’il quittait Porto « très satisfait » de son passage : « J’ai laissé ma marque, et ce titre restera dans l’histoire comme l’un des plus importants de ma carrière. Ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir. »