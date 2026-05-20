Selon Marca, le catalyseur de ce transfert potentiellement retentissant serait le départ imminent de Guardiola. Après une décennie de domination sans précédent, l’entraîneur catalan s’apprête à mettre un terme à son mandat légendaire à Manchester City cet été. Cette décision a profondément bouleversé l’avenir de plusieurs joueurs clés étroitement associés au projet de l’entraîneur.

Pour Rodri, Guardiola a été un mentor qui l’a façonné jusqu’à en faire, selon les observateurs, le meilleur milieu défensif du monde. Avec le départ de son entraîneur, les liens affectifs et professionnels qui retenaient le joueur en Premier League se sont considérablement affaiblis, ouvrant la voie à un retour dans sa ville natale.