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Selon les dernières informations, Rodri serait « très intéressé » par un transfert au Real Madrid, alors qu’il envisagerait de suivre les traces de Pep Guardiola en quittant Manchester City
Une ère légendaire prend fin à l’Etihad.
Selon Marca, le catalyseur de ce transfert potentiellement retentissant serait le départ imminent de Guardiola. Après une décennie de domination sans précédent, l’entraîneur catalan s’apprête à mettre un terme à son mandat légendaire à Manchester City cet été. Cette décision a profondément bouleversé l’avenir de plusieurs joueurs clés étroitement associés au projet de l’entraîneur.
Pour Rodri, Guardiola a été un mentor qui l’a façonné jusqu’à en faire, selon les observateurs, le meilleur milieu défensif du monde. Avec le départ de son entraîneur, les liens affectifs et professionnels qui retenaient le joueur en Premier League se sont considérablement affaiblis, ouvrant la voie à un retour dans sa ville natale.
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La longue admiration du Real Madrid
Le Real Madrid n’a jamais caché son admiration pour ce joueur de 29 ans. Depuis le départ à la retraite de Toni Kroos, le club cherche un milieu capable de dicter le jeu depuis l’arrière, et Rodri est considéré comme la solution idéale pour apporter l’équilibre parfois manquant à un effectif riche en stars.
Ce projet s’inscrit dans un contexte de profond renouvellement à la tête du club merengue : José Mourinho aurait conclu un accord verbal pour devenir le prochain entraîneur, et une campagne de recrutement ambitieuse se profile. Rodri est présenté comme la pièce maîtresse de ce nouveau chapitre de l’histoire madrilène.
La ville détient l’avantage, le contrat courant jusqu’en 2027.
Selon nos informations, Rodri serait « très désireux » de retourner en Espagne, mais le débaucher de Manchester City s’annonce comme une tâche colossale. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu défensif est solidement ancré chez les champions d’Angleterre, réputés pour leur fermeté en matière de négociations. Perdre leur pilier tactique au même moment que leur entraîneur légendaire est un scénario que les Citizens entendent éviter à tout prix, d’autant plus que l’équipe a connu des difficultés lors de son absence pour blessure la saison dernière.
Ses qualités physiques et techniques de premier plan justifient toutefois que Madrid se batte pour l’enrôler. Avec ses 1,90 m et plus, il allie présence imposante et finesse. Passeur et accélérateur de jeu, il sait exactement quand lancer les offensives et quand récupérer le ballon, ce qui en fait le successeur idéal du trio emblématique Kroos-Modric-Casemiro.
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Rétablir les liens et aller de l'avant
Les relations entre Rodri et le Real Madrid n’ont pas toujours été au beau fixe. De légères tensions institutionnelles sont survenues après la cérémonie du Ballon d’Or 2024 et la décision du club de boycotter l’événement. Toutefois, Florentino Pérez aurait pris des mesures pour apaiser les tensions, reconnaissant que la qualité du joueur transcende tout désaccord passager.
Pour l’instant, le milieu de terrain se concentre sur la fin de saison avec Manchester City et sur la Coupe du monde avec l’Espagne. Mais si les paramètres financiers et sportifs s’alignent cet été, celui qui a été pendant des années l’un des piliers de l’une des meilleures équipes de Premier League pourrait enfin revenir au pays pour régner sur le milieu de terrain madrilène.