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Selon les dernières informations, Ousmane Dembélé s’apprêterait à prolonger son contrat avec le PSG, récompensant ainsi une nouvelle saison de haut niveau avec le double tenant du titre de la Ligue des champions
Un élément clé du projet parisien
Selon RMC Sport, Dembélé s’apprête à prolonger son contrat avec le PSG. Âgé de 29 ans, l’attaquant a connu une ascension fulgurante dans la capitale, muant d’un talent parfois inconstant en un joueur désormais incontournable sur la scène mondiale. Actuellement au cœur du projet des champions d’Europe en titre, il s’est imposé comme un maillon essentiel.
Des incertitudes planaient sur la suite de son aventure au club au-delà de la saison en cours, alimentées par le cycle habituel des transferts. Cependant, la direction sportive est déterminée à conserver son joueur phare. Le Français a été sacré Ballon d’Or en septembre dernier, couronnant une saison exceptionnelle au cours de laquelle le PSG a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions de l’UEFA.
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Surmonter les obstacles liés aux blessures
Malgré une saison plus perturbée par les blessures, Dembélé demeure un joueur clé pour le PSG. Sa capacité à faire basculer un match d’un sprint ou d’un centre millimétré est intacte, et le staff technique le considère toujours comme le principal moteur créatif du onze de départ. Le service médical a travaillé main dans la main avec l’attaquant pour gérer sa charge de travail au cours d’une saison particulièrement dense.
En début de saison, plusieurs médias français évoquaient pourtant des négociations houleuses concernant la prolongation de son contrat, qui court jusqu’en 2028. Mais l’attaquant est resté ferme : interrogé par RMC Sport le mois dernier, il a affirmé qu’il serait « à 100 % » au PSG la saison prochaine, mettant ainsi fin aux spéculations sur un départ estival.
Les négociations sont sur le point d’aboutir
L'avenir à long terme de l'ailier semble se dessiner au sein du club double vainqueur de la Ligue des champions. Les négociations en vue d'un renouvellement avancent de manière positive, les deux parties s'accordant sur les ambitions sportives de l'équipe. La direction du PSG tient à récompenser le vainqueur du Ballon d'Or pour son rôle dans la récente domination européenne du club.
Aucune des deux parties ne semble pressée, mais un accord devrait être finalisé après la Coupe du monde de la FIFA. Cette approche patiente permet au joueur de se concentrer sur ses obligations internationales avant de régler les dernières formalités. Dembélé souhaite vivement rester au Parc des Princes, où il a enfin trouvé la régularité qui lui faisait défaut en début de carrière.
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Un nouveau rôle tactique sous la houlette de Luis Enrique
L'un des facteurs déterminants de la volonté de Dembélé de rester est son évolution tactique sous la houlette de l'entraîneur Luis Enrique. L'international français a retrouvé un second souffle en jouant dans une position plus axiale. Cette polyvalence accrue le rend encore plus dangereux et lui permet de s'intégrer parfaitement aux côtés de joueurs tels que Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.
Cette maturité tactique s’est également répercutée sur sa carrière internationale, où il est désormais considéré comme l’un des leaders de l’équipe de France. Sa capacité à influencer le jeu depuis le centre du terrain a apporté une nouvelle dimension aux Bleus dans leur quête d’un troisième titre mondial.