Selon les dernières informations, Ousmane Dembélé s’apprêterait à prolonger son contrat avec le PSG, récompensant ainsi une nouvelle saison de haut niveau avec le double tenant du titre de la Ligue des champions

Selon RMC Sport, Dembélé s’apprête à prolonger son contrat avec le PSG. Âgé de 29 ans, l’attaquant a connu une ascension fulgurante dans la capitale, muant d’un talent parfois inconstant en un joueur désormais incontournable sur la scène mondiale. Actuellement au cœur du projet des champions d’Europe en titre, il s’est imposé comme un maillon essentiel.

Des incertitudes planaient sur la suite de son aventure au club au-delà de la saison en cours, alimentées par le cycle habituel des transferts. Cependant, la direction sportive est déterminée à conserver son joueur phare. Le Français a été sacré Ballon d’Or en septembre dernier, couronnant une saison exceptionnelle au cours de laquelle le PSG a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions de l’UEFA.