Selon les dernières informations, Neymar devrait « probablement » déclarer forfait pour les derniers matchs de préparation de la Seleção en vue de la Coupe du monde, alors que les craintes concernant sa blessure s’intensifient

Dès le premier jour de sa préparation pour la Coupe du monde, l’équipe nationale brésilienne doit passer un examen médical crucial. Le 27 mai, à Granja Comary, le staff médical effectuera un check-up complet de Neymar afin d’établir la marche à suivre avant le départ pour les États-Unis.

Carlo Ancelotti a établi une « règle » d’égalité claire au sein du groupe : Neymar sera soumis aux mêmes protocoles médicaux stricts que tout autre joueur présentant des problèmes physiques. Le staff technique veut avoir une vision claire de sa disponibilité avant de prendre toute décision définitive concernant la composition de l’équipe pour le match d’ouverture du tournoi.