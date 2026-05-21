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Selon les dernières informations, Neymar devrait « probablement » déclarer forfait pour les derniers matchs de préparation de la Seleção en vue de la Coupe du monde, alors que les craintes concernant sa blessure s’intensifient
Séance d’évaluation prévue à la Granja Comary
Dès le premier jour de sa préparation pour la Coupe du monde, l’équipe nationale brésilienne doit passer un examen médical crucial. Le 27 mai, à Granja Comary, le staff médical effectuera un check-up complet de Neymar afin d’établir la marche à suivre avant le départ pour les États-Unis.
Carlo Ancelotti a établi une « règle » d’égalité claire au sein du groupe : Neymar sera soumis aux mêmes protocoles médicaux stricts que tout autre joueur présentant des problèmes physiques. Le staff technique veut avoir une vision claire de sa disponibilité avant de prendre toute décision définitive concernant la composition de l’équipe pour le match d’ouverture du tournoi.
- AFP
Blessure du veau : des informations contradictoires
Une « guerre des versions » s’intensifie entre Santos et les services médicaux de la sélection nationale quant à la gravité de la blessure. Alors que le club a officiellement qualifié le problème d’« œdème léger » et laissé entendre que l’attaquant pourrait même disputer le match contre le Deportivo Cuenca le 26 mai, la CBF a reçu des informations suggérant que la lésion au mollet est plus sérieuse qu’annoncé.
Selon des sources interrogées par ESPN, la réalité serait plus complexe que la version santiste et impliquerait une convalescence plus longue. La direction de la Seleção préfère toutefois attendre l’examen de ses propres médecins, prévu fin mai, avant de se prononcer définitivement sur le cas de l’attaquant.
La participation de la star de la Seleção aux matchs amicaux est incertaine.
À l’heure actuelle, les chances de voir Neymar participer aux prochains matchs amicaux s’amenuisent. Le Brésil doit affronter le Panama le 31 mai puis l’Égypte le 5 juin, mais selon ESPN, il est « peu probable » que le joueur de 34 ans soit aligné lors de l’une ou l’autre de ces rencontres, en raison de l’état actuel de sa convalescence.
La priorité d’Ancelotti et de son staff technique est de veiller à ce que l’attaquant soit à 100 % de ses capacités pour le 13 juin, date à laquelle le Brésil entamera sa campagne de Coupe du monde face au Maroc. L’objectif n’est plus de lui offrir du temps de jeu lors des rencontres de préparation, mais de s’assurer qu’il soit prêt pour les exigences physiques de la phase de groupes en Amérique du Nord.
- AFP
Ancelotti impose un protocole strict à ses joueurs.
Ancelotti avait déjà échangé par téléphone avec Neymar avant sa convocation officielle afin d’évoquer sa situation. Le sélectionneur italien aurait réaffirmé que la star de Santos ne bénéficierait d’aucun traitement de faveur ni de délais d’évaluation différents de ceux de ses coéquipiers, malgré son statut de joueur vedette de l’équipe.
La CBF attendra l’évaluation du 27 mai avant toute décision ou annonce concernant un éventuel remplacement. En attendant, le public brésilien retient son souffle : son leader pourra-t-il mener la Seleção vers un sixième titre mondial ?