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Selon les dernières informations, Neymar aurait mis fin aux discussions avec le FC Cincinnati après un entretien avec les dirigeants du club
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Des discussions stériles
Selon The Athletic, le directeur sportif du FC Cincinnati, Chris Albright, et le président Jeff Berding se sont rendus au Brésil en avril pour rencontrer Neymar et son père. D'après ce média, l'attaquant brésilien s'est dit ouvert à un transfert vers l'Ohio pourvu que les conditions financières soient réunies, mais aucune offre concrète ne lui a été transmise.
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Toujours disponible pour la MLS
Bien qu’il ait interrompu les discussions avec le FC Cincinnati, Neymar garde l’option MLS si les conditions sont réunies, selon cet article. Son contrat avec Santos expire fin 2024 ; il y a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 15 matchs.
Internationalement, il totalise 79 buts en 129 sélections avec le Brésil et 216 réalisations en championnat sous les couleurs de certains des plus grands clubs mondiaux, dont le FC Barcelone et le PSG.
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La rencontre est actuellement en cours.
Neymar a fait son retour tant attendu au sein de la sélection brésilienne, après avoir été absent en 2024 et 2025, lors du match de mercredi soir contre l’Écosse, remporté 3-0.
- AFP
Et maintenant ?
Le Brésil attend de connaître son adversaire pour les seizièmes de finale, qu’il affrontera lundi à Houston. Le FC Cincinnati reprendra la compétition le 22 juillet, après la trêve de la Coupe du monde.