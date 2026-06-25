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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Selon les dernières informations, Neymar aurait mis fin aux discussions avec le FC Cincinnati après un entretien avec les dirigeants du club

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Selon The Athletic, la superstar brésilienne Neymar aurait mis fin aux discussions avec le FC Cincinnati, frustré par la lenteur des négociations concernant un éventuel transfert. Malgré des mois de pourparlers, le média rapporte que le club de Major League Soccer n’a jamais fait d’offre au joueur de 34 ans. Neymar a fait mercredi sa première apparition tant attendue en Coupe du monde.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Des discussions stériles

    Selon The Athletic, le directeur sportif du FC Cincinnati, Chris Albright, et le président Jeff Berding se sont rendus au Brésil en avril pour rencontrer Neymar et son père. D'après ce média, l'attaquant brésilien s'est dit ouvert à un transfert vers l'Ohio pourvu que les conditions financières soient réunies, mais aucune offre concrète ne lui a été transmise.

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  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    Toujours disponible pour la MLS

    Bien qu’il ait interrompu les discussions avec le FC Cincinnati, Neymar garde l’option MLS si les conditions sont réunies, selon cet article. Son contrat avec Santos expire fin 2024 ; il y a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 15 matchs.

    Internationalement, il totalise 79 buts en 129 sélections avec le Brésil et 216 réalisations en championnat sous les couleurs de certains des plus grands clubs mondiaux, dont le FC Barcelone et le PSG.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La rencontre est actuellement en cours.

    Neymar a fait son retour tant attendu au sein de la sélection brésilienne, après avoir été absent en 2024 et 2025, lors du match de mercredi soir contre l’Écosse, remporté 3-0.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Et maintenant ?

    Le Brésil attend de connaître son adversaire pour les seizièmes de finale, qu’il affrontera lundi à Houston. Le FC Cincinnati reprendra la compétition le 22 juillet, après la trêve de la Coupe du monde.