Selon les dernières informations, Neymar aurait mis fin aux discussions avec le FC Cincinnati après un entretien avec les dirigeants du club

Bien qu’il ait interrompu les discussions avec le FC Cincinnati, Neymar garde l’option MLS si les conditions sont réunies, selon cet article. Son contrat avec Santos expire fin 2024 ; il y a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 15 matchs.

Internationalement, il totalise 79 buts en 129 sélections avec le Brésil et 216 réalisations en championnat sous les couleurs de certains des plus grands clubs mondiaux, dont le FC Barcelone et le PSG.