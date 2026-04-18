Selon les dernières informations, Newcastle serait prêt à accepter une perte colossale de 35 millions de livres sterling sur Yoane Wissa, le club ayant déjà sollicité des offres pour l’ancien attaquant de Brentford, seulement sept mois après son arrivée

Newcastle United envisagerait déjà de céder Wissa, alors que l’attaquant n’a rejoint le club qu’il y a moins d’un an. Les Magpies se résoudraient à enregistrer une perte financière si une offre convaincante survient lors du prochain mercato. International congolais, Wissa avait débarqué en provenance de Brentford en 2025 contre un chèque d’environ 50 millions de livres sterling, après avoir régulièrement fait trembler les filets en Premier League. Mais sa première saison à St James’ Park s’est avérée bien en deçà des attentes : peu de temps de jeu et un impact limité dans le championnat.

Selon The i Paper, les Magpies pourraient laisser partir l’attaquant pour environ 15 millions de livres sterling, soit une perte estimée à 35 millions par rapport à l’investissement initial, tandis qu’ils continuent d’évaluer leurs options offensives pour le mercato estival.