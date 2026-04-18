Getty Images Sport
Traduit par
Selon les dernières informations, Newcastle serait prêt à accepter une perte colossale de 35 millions de livres sterling sur Yoane Wissa, le club ayant déjà sollicité des offres pour l’ancien attaquant de Brentford, seulement sept mois après son arrivée
Newcastle envisagerait déjà de céder Wissa, quelques mois seulement après son arrivée.
Newcastle United envisagerait déjà de céder Wissa, alors que l’attaquant n’a rejoint le club qu’il y a moins d’un an. Les Magpies se résoudraient à enregistrer une perte financière si une offre convaincante survient lors du prochain mercato. International congolais, Wissa avait débarqué en provenance de Brentford en 2025 contre un chèque d’environ 50 millions de livres sterling, après avoir régulièrement fait trembler les filets en Premier League. Mais sa première saison à St James’ Park s’est avérée bien en deçà des attentes : peu de temps de jeu et un impact limité dans le championnat.
Selon The i Paper, les Magpies pourraient laisser partir l’attaquant pour environ 15 millions de livres sterling, soit une perte estimée à 35 millions par rapport à l’investissement initial, tandis qu’ils continuent d’évaluer leurs options offensives pour le mercato estival.
- AFP
L'attaquant peine à s'imposer dans le schéma offensif de Howe.
L’avenir de Wissa fait beaucoup parler depuis sa première saison mitigée à Newcastle. L’attaquant peine à s’imposer dans les plans d’Eddie Howe et a glissé dans la hiérarchie des avant-postes. D’après plusieurs sources, le département recrutement des Magpies explore déjà des pistes de transfert pour remodeler l’effectif. Accepter une moins-value sur Wissa pourrait libérer la marge financière nécessaire pour attirer de nouveaux renforts offensifs.
Cette décision de transfert traduit les préoccupations concernant l’équilibre de l’effectif de Newcastle.
Wissa est arrivé en provenance de Brentford, où il a connu plusieurs saisons fructueuses. Il s’y est imposé comme l’un des attaquants les plus fiables du club, marquant avec régularité en Premier League et totalisant 49 buts sous le maillot des Bees.
Mais la forte concurrence au sein de l’effectif de Newcastle a réduit son temps de jeu cette saison. Des blessures et une condition physique irrégulière ont également entravé ses chances de s’imposer comme titulaire, poussant le club à envisager un départ rapide plutôt que de maintenir un investissement peu rentable. Sur le plan financier, sa vente permettrait aux Magpies de rééquilibrer leur masse salariale et de réinvestir dans d’autres secteurs du groupe en prévision du prochain mercato.
- Getty Images Sport
L’avenir de Wissa demeure incertain.
Newcastle devrait évaluer l’intérêt suscité par Wissa dès l’ouverture du mercato. Si, comme le rapportent certains médias, le prix demandé venait à baisser considérablement, des clubs européens et de Premier League pourraient suivre la situation de près. Pour l’instant, l’attaquant reste dans l’effectif de Howe alors que Newcastle aborde les dernières journées de la saison. Son rôle lors des matchs restants pourrait déterminer si le club décide de le vendre ou de lui donner une nouvelle chance l’année prochaine.