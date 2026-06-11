Selon la BBC, Newcastle aurait coché le nom de Munoz pour remplacer Gordon dans le secteur offensif d’Eddie Howe. Fraîchement transféré à Barcelone contre 69,3 millions de livres sterling, l’international écossais laisse un vide sur l’aile que les Magpies cherchent désormais à combler.

Les discussions sont en cours, mais aucun accord officiel n’a encore été trouvé concernant l’attaquant. Le contrat de Munoz inclut une clause libératoire de 34,5 millions de livres sterling, montant que les Magpies examinent attentivement pour finaliser leur deuxième recrutement estival après l’arrivée d’Ewen Jaouen.