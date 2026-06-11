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Selon les dernières informations, Newcastle négocie actuellement le recrutement d’une star espagnole de la Coupe du monde pour remplacer Anthony Gordon
Le club est à la recherche d’un remplaçant pour Gordon.
Selon la BBC, Newcastle aurait coché le nom de Munoz pour remplacer Gordon dans le secteur offensif d’Eddie Howe. Fraîchement transféré à Barcelone contre 69,3 millions de livres sterling, l’international écossais laisse un vide sur l’aile que les Magpies cherchent désormais à combler.
Les discussions sont en cours, mais aucun accord officiel n’a encore été trouvé concernant l’attaquant. Le contrat de Munoz inclut une clause libératoire de 34,5 millions de livres sterling, montant que les Magpies examinent attentivement pour finaliser leur deuxième recrutement estival après l’arrivée d’Ewen Jaouen.
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La stratégie proactive de Howe
Le recrutement de Munoz s’inscrit dans la volonté de Howe de boucler les transferts du club le plus tôt possible. Après avoir déjà recruté le gardien prometteur Jaouen, en provenance du Stade de Reims, pour 18,5 millions de livres sterling, les Magpies sont déterminés à ne pas se laisser distancer par leurs rivaux de Premier League sur un marché en constante évolution.
En mai, il rappelait l’importance de l’efficacité sur le marché des transferts : « Les meilleurs joueurs disponibles ne restent pas longtemps sur le marché. Ce dernier est désormais très rapide. Les clubs sont très efficaces et nous devons en faire partie. »
Un parcours forgé au sein des grands clubs espagnols
Formé au Real Madrid puis au FC Barcelone, Munoz n'est pas un inconnu des sommets du football. Âgé de 22 ans et désormais à Osasuna, il s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs de la Liga. Au cours de la saison 2025-2026, il a disputé 36 matches toutes compétitions confondues, marquant sept buts et délivrant cinq passes décisives – des statistiques qui lui ont valu d’être appelé en équipe nationale espagnole pour la Coupe du monde 2026.
L’ailier figure actuellement dans le groupe de Luis de la Fuente, qui peaufine sa préparation en vue de son entrée en lice contre le Cap-Vert à Atlanta, le 15 juin. Newcastle, conscient qu’une brillante performance de Muñoz sur la scène internationale pourrait éveiller l’intérêt de nouveaux prétendants, cherche donc à finaliser rapidement le transfert.
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Le réseau de recrutement ratisse large
Cet été, St James' Park opère un virage significatif dans sa stratégie de recrutement. Fini le ciblage exclusif de joueurs déjà confirmés en Premier League : le club élargit désormais son réseau de scouting pour dénicher des éléments à fort potentiel sur le continent. Le directeur sportif Ross Wilson s’appuie sur l’analyse de données avancées afin de moderniser les processus du club et de miser sur de jeunes talents comme Jaouen et Munoz, tous deux âgés de 20 ans, capables de grandir en parallèle du projet dans le Nord-Est.