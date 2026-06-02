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Selon les dernières informations, Morgan Rogers se montrerait partant à l’idée de rejoindre Arsenal. Toutefois, Julian Alvarez demeure la véritable priorité offensive des Gunners
Arsenal accélère ses plans pour renforcer son attaque
Tout juste sacré champion d'Angleterre, Arsenal se projette déjà sur le marché des transferts. Sous l'impulsion de Mikel Arteta, le club entend consolider son attaque afin de capitaliser sur son titre plutôt que de l'assimiler à un simple exploit isolé.
Selon la BBC, l’attaquant d’Aston Villa, Rogers, est devenu une cible sérieuse. La polyvalence du joueur de 23 ans est considérée comme un atout majeur, notamment parce qu’il peut évoluer sur l’aile gauche et occuper plusieurs postes offensifs. L’attaquant serait également ouvert à un transfert à l’Emirates Stadium cet été.
Malgré cet intérêt pour Rogers, les Gunners continuent de voir l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Alvarez, comme leur priorité. Reste que le FC Barcelone suit aussi de près l’Argentin, dont le coût dépasserait 120 millions de livres sterling.
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Les ventes de joueurs pourraient bien être la clé qui débloquera les projets d’Arsenal.
La stratégie de recrutement d’Arsenal est dictée par des impératifs financiers. Après avoir investi environ 250 millions de livres sterling lors du mercato estival précédent et distribué d’importantes primes pour récompenser les performances, le club doit désormais gérer son budget avec prudence durant la fenêtre de transferts actuelle.
Plusieurs éléments pourraient ainsi quitter le club pour faire de la place aux nouvelles recrues. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard figurent parmi les joueurs dont l’avenir est incertain, tandis que le jeune issu du centre de formation, Ethan Nwaneri, serait également envisagé pour un transfert, en raison des avantages financiers liés à la vente d’un joueur formé au club.
Changements importants à d’autres postes
Cette refonte potentielle ne se limite pas à l’attaque. Ben White, Christian Norgaard, Fabio Vieira et Reiss Nelson figurent parmi les joueurs susceptibles de partir, tandis que Jakub Kiwior a déjà rejoint Porto. Arsenal pense aussi à l’avenir : le jeune espoir de Bournemouth Eli Junior Kroupi reste très apprécié, et l’attaquant prodige de Leicester City Jeremy Monga est également surveillé.
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Arsenal doit prendre des décisions cruciales sur le marché des transferts.
Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour évaluer l’ampleur de la reconstruction estivale d’Arsenal. Tout mouvement concernant Rogers, Alvarez ou d’autres cibles prioritaires dépendra de la capacité du club à lever des fonds par des ventes de joueurs. Dans le même temps, les Gunners entendent concilier ambitions immédiates et projet à long terme en recrutant à la fois des stars confirmées et de jeunes talents prometteurs pour aborder la nouvelle saison.