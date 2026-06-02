Selon les dernières informations, Morgan Rogers se montrerait partant à l’idée de rejoindre Arsenal. Toutefois, Julian Alvarez demeure la véritable priorité offensive des Gunners

Tout juste sacré champion d'Angleterre, Arsenal se projette déjà sur le marché des transferts. Sous l'impulsion de Mikel Arteta, le club entend consolider son attaque afin de capitaliser sur son titre plutôt que de l'assimiler à un simple exploit isolé.

Selon la BBC, l’attaquant d’Aston Villa, Rogers, est devenu une cible sérieuse. La polyvalence du joueur de 23 ans est considérée comme un atout majeur, notamment parce qu’il peut évoluer sur l’aile gauche et occuper plusieurs postes offensifs. L’attaquant serait également ouvert à un transfert à l’Emirates Stadium cet été.

Malgré cet intérêt pour Rogers, les Gunners continuent de voir l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Alvarez, comme leur priorité. Reste que le FC Barcelone suit aussi de près l’Argentin, dont le coût dépasserait 120 millions de livres sterling.