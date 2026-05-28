Malgré le timing de cette actualité, le staff de l’équipe nationale américaine assure que l’avenir de Pochettino ne constitue pas une source de distraction alors que le groupe entame ses derniers préparatifs en vue de la Coupe du monde.

« Non, ça ne nous dérange pas », a déclaré Tim Weah. « Je vis au jour le jour, et pour l’instant il est là, nous travaillons avec lui, et c’est incroyable d’avoir un entraîneur aussi prestigieux à notre tête. Quand on vise le plus haut niveau, on veut être entraîné par les meilleurs, et c’est le cas.

Peu importe ce qu’il décidera de faire après, c’est son choix et nous sommes là pour le soutenir. Il est là pour nous soutenir, et nous nous concentrons sur l’instant présent, déterminés à accomplir notre travail. »

Le PDG de U.S. Soccer, JT Batson, a également souligné que Pochettino et son staff restaient concentrés à la fois sur la Coupe du monde de cet été et sur le projet à long terme de la fédération.

« Depuis le début de ce projet, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Barcelone, Mauricio, Jesus et l’équipe ont été très enthousiastes à l’idée de cet été et de l’avenir à long terme de l’U.S. Soccer », a déclaré Batson. « Nous savions que l’accent devait être mis sur cet été, et c’est ce que nous avons fait.

« Quand j’ai vu les articles ce matin, quelqu’un m’a rappelé que Mauricio, Jesus, Dan et moi étions en fait les derniers à avoir quitté le Centre national d’entraînement hier soir. La séance était entièrement consacrée aux Jeux olympiques, à nos équipes de jeunes et à la formation des entraîneurs. Ils se sont beaucoup concentrés sur le succès à long terme de la fédération, mais nous savons aussi que nous devons nous concentrer sur cet été, et ils sont enthousiastes à cette idée. »

Batson a par ailleurs rappelé que la Fédération savait depuis le début que Pochettino susciterait inévitablement de l’intérêt de l’extérieur.

« Mauricio et son staff ont fait preuve d’une transparence totale tout au long du processus », assure Batson. « Dès notre première rencontre, il y a quelques étés, de nombreux autres prétendants souhaitaient que Mauricio et son équipe les rejoignent. Il avait déjà des offres concrètes d’ailleurs. Il a choisi d’être ici, convaincu par notre projet à U.S. Soccer, par le potentiel du football américain et par cette équipe masculine. »

Batson a par ailleurs présenté cet intérêt comme une conséquence naturelle du fait d’avoir un entraîneur de haut niveau à la tête du programme.

« Quand on possède des talents de premier plan, qu’il s’agisse de commerciaux, de spécialistes du marketing ou d’entraîneurs, d’autres structures cherchent à les recruter », a-t-il conclu.