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Selon les dernières informations, Mauricio Pochettino aurait rencontré les dirigeants du Milan AC pour discuter du poste actuellement vacant. Dans le même temps, la sélection américaine et la Fédération américaine de football assurent que cette situation ne constituera pas une source de distraction
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Un possible successeur d’Allegri
Pochettino a rencontré les dirigeants du Milan AC juste avant l’ouverture du stage de préparation de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, à Atlanta, en début de semaine. Le club lombard le voit comme un successeur potentiel de Max Allegri, limogé après l’effondrement des Rossoneri lors des dernières semaines de la saison, qui a coûté au club sa place en Ligue des champions. Selon The Athletic, Pochettino figure parmi les nombreuses options étudiées, le Milan AC menant actuellement une recherche approfondie pour trouver son nouvel entraîneur.
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L'équipe nationale masculine des États-Unis et la Fédération américaine de football écartent toute crainte de distraction.
Malgré le timing de cette actualité, le staff de l’équipe nationale américaine assure que l’avenir de Pochettino ne constitue pas une source de distraction alors que le groupe entame ses derniers préparatifs en vue de la Coupe du monde.
« Non, ça ne nous dérange pas », a déclaré Tim Weah. « Je vis au jour le jour, et pour l’instant il est là, nous travaillons avec lui, et c’est incroyable d’avoir un entraîneur aussi prestigieux à notre tête. Quand on vise le plus haut niveau, on veut être entraîné par les meilleurs, et c’est le cas.
Peu importe ce qu’il décidera de faire après, c’est son choix et nous sommes là pour le soutenir. Il est là pour nous soutenir, et nous nous concentrons sur l’instant présent, déterminés à accomplir notre travail. »
Le PDG de U.S. Soccer, JT Batson, a également souligné que Pochettino et son staff restaient concentrés à la fois sur la Coupe du monde de cet été et sur le projet à long terme de la fédération.
« Depuis le début de ce projet, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Barcelone, Mauricio, Jesus et l’équipe ont été très enthousiastes à l’idée de cet été et de l’avenir à long terme de l’U.S. Soccer », a déclaré Batson. « Nous savions que l’accent devait être mis sur cet été, et c’est ce que nous avons fait.
« Quand j’ai vu les articles ce matin, quelqu’un m’a rappelé que Mauricio, Jesus, Dan et moi étions en fait les derniers à avoir quitté le Centre national d’entraînement hier soir. La séance était entièrement consacrée aux Jeux olympiques, à nos équipes de jeunes et à la formation des entraîneurs. Ils se sont beaucoup concentrés sur le succès à long terme de la fédération, mais nous savons aussi que nous devons nous concentrer sur cet été, et ils sont enthousiastes à cette idée. »
Batson a par ailleurs rappelé que la Fédération savait depuis le début que Pochettino susciterait inévitablement de l’intérêt de l’extérieur.
« Mauricio et son staff ont fait preuve d’une transparence totale tout au long du processus », assure Batson. « Dès notre première rencontre, il y a quelques étés, de nombreux autres prétendants souhaitaient que Mauricio et son équipe les rejoignent. Il avait déjà des offres concrètes d’ailleurs. Il a choisi d’être ici, convaincu par notre projet à U.S. Soccer, par le potentiel du football américain et par cette équipe masculine. »
Batson a par ailleurs présenté cet intérêt comme une conséquence naturelle du fait d’avoir un entraîneur de haut niveau à la tête du programme.
« Quand on possède des talents de premier plan, qu’il s’agisse de commerciaux, de spécialistes du marketing ou d’entraîneurs, d’autres structures cherchent à les recruter », a-t-il conclu.
Un contrat arrivant à échéance
Le contrat de Pochettino expire à l’issue de la Coupe du monde cet été. Bien qu’il ait laissé entendre en mars qu’il était disposé à rester, de nombreuses sources le pressentent déjà à la tête de plusieurs clubs européens.
Selon les rumeurs, il aurait rencontré les dirigeants de Brentford l’an dernier avant la nomination de Keith Andrews, bien qu’il ait démenti ces discussions. Son nom a aussi été cité pour prendre les commandes de Manchester United avant que les Red Devils ne confient définitivement le poste à Michael Carrick.
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Les stars de l’équipe nationale américaine pourraient-elles bientôt se retrouver ?
Si l’entraîneur acceptait le poste, il retrouverait plusieurs visages familiers dans le vestiaire milanais. La star américaine Christian Pulisic compte parmi les cadres du club, tandis que Yunus Musah, qui a passé la saison dernière en prêt à l’Atalanta, évolue également à Milan.
Quelle est la prochaine étape pour l'équipe nationale masculine américaine ?
Pour l’instant, cependant, Pochettino et l’équipe nationale américaine ont des préoccupations plus immédiates. Les Américains sont en stage à Atlanta et disputeront deux derniers matchs de préparation à la Coupe du monde avant d’entamer le tournoi contre le Paraguay le 12 juin. Ils affronteront ensuite l’Australie le 19 juin avant de clôturer la phase de groupes du groupe D contre la Turquie le 25 juin. Chaque rencontre revêt désormais une importance accrue, Pochettino cherchant à consolider son effectif avant que tous les regards ne se tournent vers l’été à venir.