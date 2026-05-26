Selon les dernières informations, Marcus Rashford n’aurait plus d’avenir à Manchester United, Barcelone s’apprêtant à relancer les discussions avec les Red Devils avant le coup d’envoi de la Coupe du monde

Le FC Barcelone intensifie ses démarches pour recruter Marcus Rashford définitivement, après un prêt concluant en Espagne. D’après talkSPORT, le club catalan compte entamer de nouvelles négociations avec Manchester United avant la Coupe du monde 2026. L’international anglais a marqué 14 buts et délivré 14 passes décisives en 49 matchs, ce qui a convaincu Hansi Flick de son rôle dans le projet offensif à long terme du Barça.

Les Catalans auraient déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l’attaquant, prêt à accepter une nouvelle structure de contrat et une baisse de salaire pour faciliter le transfert. Compte tenu des contraintes financières du Barça, les discussions avec Manchester United porteront avant tout sur le montant du transfert. Le club de Premier League souhaite que Barcelone active l’option d’achat de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) incluse dans l’accord de prêt initial et n’envisage pas d’accepter une nouvelle formule transitoire.