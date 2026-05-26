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Selon les dernières informations, Marcus Rashford n’aurait plus d’avenir à Manchester United, Barcelone s’apprêtant à relancer les discussions avec les Red Devils avant le coup d’envoi de la Coupe du monde
Barcelone intensifie sa quête pour recruter Rashford.
Le FC Barcelone intensifie ses démarches pour recruter Marcus Rashford définitivement, après un prêt concluant en Espagne. D’après talkSPORT, le club catalan compte entamer de nouvelles négociations avec Manchester United avant la Coupe du monde 2026. L’international anglais a marqué 14 buts et délivré 14 passes décisives en 49 matchs, ce qui a convaincu Hansi Flick de son rôle dans le projet offensif à long terme du Barça.
Les Catalans auraient déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l’attaquant, prêt à accepter une nouvelle structure de contrat et une baisse de salaire pour faciliter le transfert. Compte tenu des contraintes financières du Barça, les discussions avec Manchester United porteront avant tout sur le montant du transfert. Le club de Premier League souhaite que Barcelone active l’option d’achat de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) incluse dans l’accord de prêt initial et n’envisage pas d’accepter une nouvelle formule transitoire.
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Manchester United maintient sa position sur la structure des transferts
Selon les dernières informations, Manchester United souhaite se séparer définitivement de Marcus Rashford cet été. Le club veut également sortir son salaire de sa masse salariale dans le cadre de sa restructuration sportive. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, aurait étudié d’autres options, dont un nouveau prêt avec option d’achat conditionnelle, mais les Red Devils ont rejeté ces propositions.
L’augmentation de salaire de l’attaquant, consécutive à la qualification en Ligue des champions, aurait exercé une pression supplémentaire sur les finances du club, rendant la vente d’autant plus nécessaire. Malgré les rumeurs évoquant d’autres cibles offensives, Barcelone maintient sa priorité sur Rashford, et Hansi Flick reste déterminé à le rapatrier au Camp Nou.
Selon plusieurs sources, Barcelone considère que la présence de Rashford constitue un atout stratégique.
Barcelone estime que la volonté de Rashford de rester en Espagne renforce sa position dans les négociations. L’attaquant ne souhaite pas revenir à Old Trafford et aurait repoussé les avances d’autres clubs, ce qui réduit les options de Manchester United sur le marché. Cette situation incite le Barça à explorer des modalités de paiement flexibles, comme des versements échelonnés ou une clause d’achat obligatoire en 2027.
Néanmoins, le club catalan sait qu’il pourrait finalement devoir s’acquitter des 30 millions d’euros réclamés. Les autres cibles identifiées – Julian Álvarez (Atlético de Madrid) et l’avant-centre de Chelsea Joao Pedro – se révèleraient encore plus onéreuses, leurs clubs respectifs refusant de discuter toute baisse de prix.
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Barcelone s’apprête à entrer dans une phase de négociations décisives.
Le Barça devrait poursuivre les discussions avec Manchester United afin de régler l’avenir de Rashford avant le début de la pré-saison. Le joueur souhaite lui aussi que sa situation soit clarifiée après avoir été retenu par Thomas Tuchel dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde. De son côté, Manchester United semble déterminé à éviter un nouveau prêt et continuera de faire pression pour obtenir un transfert définitif.