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Selon les dernières informations, Manuel Neuer négocie actuellement une prolongation de contrat avec le Bayern Munich, mais le gardien de but de 40 ans devrait accepter une réduction de son salaire
Les négociations ont commencé à la Sabener Straße.
Selon Sky, les négociations sont officiellement lancées pour que Neuer prolonge son contrat historique avec le Bayern Munich. Jeudi, son agent, Thomas Kroth, a été aperçu au siège du club, dans la Sabener Straße, pour entamer des discussions officielles concernant un nouveau contrat. Alors que son bail actuel expire en 2026, les deux parties envisagent désormais une prolongation d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2027.
Arrivé en provenance de Schalke en 2011, le gardien est devenu le symbole de l’ère moderne de domination du Bayern. Vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, il totalise déjà 596 apparitions pour le géant bavarois, 13 titres de Bundesliga et deux Ligues des champions. Malgré son âge, sa soif de victoire reste intacte, comme il l’a récemment confié : « On s’amuse beaucoup en ce moment ».
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Les ajustements financiers et le modèle Gnabry
Si le Bayern souhaite conserver son capitaine, la situation financière du club est en pleine évolution. Les négociations sont menées par le PDG Jan-Christian Dreesen et le directeur sportif Max Eberl, chargés de rationaliser la masse salariale. Neuer, actuellement l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif avec un salaire brut estimé à près de 20 millions d’euros par saison, primes comprises, devrait accepter une baisse significative de sa rémunération pour faciliter la prolongation.
Pour faciliter la prolongation de son contrat, le gardien de 40 ans devrait accepter une baisse significative de sa rémunération de base. Cette démarche s’inscrit dans une tendance globale à l’Allianz Arena : Serge Gnabry a récemment prolongé son engagement à des conditions légèrement revues à la baisse, le club souhaitant assurer sa pérennité financière. L’acceptation de ces baisses par les cadres est perçue comme cruciale pour préserver la marge de manœuvre future du club sur le marché des transferts.
Le plan de succession avec Urbig
Un élément clé des négociations contractuelles concerne la formation des jeunes gardiens du Bayern. Le club gère avec soin la progression de Jonas Urbig, pressenti comme futur numéro un. Dans le cadre de ce nouvel accord, Urbig devrait obtenir davantage de temps de jeu que cette saison.
Si le jeune gardien a déjà pris part à 16 rencontres cette saison, le staff technique considère qu’un temps de jeu plus régulier est indispensable à sa progression. Reste à trouver le bon équilibre : satisfaire l’envie de Manuel Neuer de conserver sa place de titulaire tout en offrant à Urbig les minutes nécessaires à son épanouissement. Un défi délicat, mais nécessaire, que la direction se prépare à relever, convaincue que la présence d’un gardien expérimenté pour une saison supplémentaire constitue un atout précieux pour la transition.
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Soutien de la direction du club
La décision de conserver Manuel Neuer bénéficie du soutien unanime des éminences du club, en particulier celui du président d’honneur Uli Hoeneß. Ce dernier a publiquement exprimé son souhait de voir le gardien emblématique prolonger son aventure munichoise. « Si cela ne tenait qu’à moi, nous ferions tout pour le garder une année de plus », a-t-il déclaré.
Bien qu’aucun accord définitif ne soit encore conclu, la volonté commune du joueur et de la direction laisse penser qu’une prolongation est très probable. Après 15 ans et près de 600 matches, l’ère Neuer à Munich pourrait donc connaître un dernier chapitre, à condition que le vétéran s’entende sur les modalités financières de ses dernières années au club.