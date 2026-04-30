Selon Sky, les négociations sont officiellement lancées pour que Neuer prolonge son contrat historique avec le Bayern Munich. Jeudi, son agent, Thomas Kroth, a été aperçu au siège du club, dans la Sabener Straße, pour entamer des discussions officielles concernant un nouveau contrat. Alors que son bail actuel expire en 2026, les deux parties envisagent désormais une prolongation d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2027.

Arrivé en provenance de Schalke en 2011, le gardien est devenu le symbole de l’ère moderne de domination du Bayern. Vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, il totalise déjà 596 apparitions pour le géant bavarois, 13 titres de Bundesliga et deux Ligues des champions. Malgré son âge, sa soif de victoire reste intacte, comme il l’a récemment confié : « On s’amuse beaucoup en ce moment ».