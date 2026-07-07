Selon les dernières informations, Manchester United serait prêt à débourser plus de 100 millions d’euros pour s’offrir une star du Real Madrid, après avoir manqué ses autres cibles de transfert

Selon les dernières informations, Manchester United serait disposé à dépasser les 100 millions d’euros (environ 85 millions de livres ou 114 millions de dollars) qu’il avait initialement proposés pour Mateus Fernandes afin d’finaliser le « transfert de rêve » au poste de milieu de terrain central.

Lors des négociations pour Fernandes, les Red Devils avaient accepté de débourser les 85 millions de livres (113 millions de dollars) réclamés, mais sous la forme d’un accord incluant des clauses additionnelles. Ils n’étaient toutefois prêts à garantir que 80 millions, proposant de lier les 5 millions restants à des primes de performance.

Cette hésitation a profité à Tottenham, qui s’est montré plus audacieux et a accepté de verser les 85 millions de livres sterling en totalité. Avec Sandro Tonali et Elliot Anderson aussi hors d’atteinte, Manchester United et INEOS comprennent qu’ils devront payer le prix fort, sous peine de se retrouver à court d’options au milieu de terrain cette saison.



