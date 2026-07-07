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Selon les dernières informations, Manchester United serait prêt à débourser plus de 100 millions d’euros pour s’offrir une star du Real Madrid, après avoir manqué ses autres cibles de transfert
Les Red Devils s'apprêtent à augmenter leurs dépenses
Selon les dernières informations, Manchester United serait disposé à dépasser les 100 millions d’euros (environ 85 millions de livres ou 114 millions de dollars) qu’il avait initialement proposés pour Mateus Fernandes afin d’finaliser le « transfert de rêve » au poste de milieu de terrain central.
Lors des négociations pour Fernandes, les Red Devils avaient accepté de débourser les 85 millions de livres (113 millions de dollars) réclamés, mais sous la forme d’un accord incluant des clauses additionnelles. Ils n’étaient toutefois prêts à garantir que 80 millions, proposant de lier les 5 millions restants à des primes de performance.
Cette hésitation a profité à Tottenham, qui s’est montré plus audacieux et a accepté de verser les 85 millions de livres sterling en totalité. Avec Sandro Tonali et Elliot Anderson aussi hors d’atteinte, Manchester United et INEOS comprennent qu’ils devront payer le prix fort, sous peine de se retrouver à court d’options au milieu de terrain cette saison.
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Tchouameni est la priorité
Selon Fabrizio Romano, Manchester United s’apprête à lancer les hostilités pour deux milieux de terrain : Alex Scott et Aurélien Tchouaméni. D’après The Athletic, le club mancunien est « tout à fait prêt à conclure un accord pour l’international français de 26 ans » dès lors que le Real Madrid donnera son feu vert. La maison blanche privilégie en effet les ventes avant d’envisager de nouveaux arrivants.
Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le club anglais serait prêt à mettre plus de 100 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du Français. L’article précise : « Dans le cas de Tchouameni, l’équipe qui le convoite désespérément est Manchester United. Cet intérêt n’est pas nouveau, mais le club anglais serait prêt à proposer une somme considérable, supérieure à 100 millions d’euros, pour le recruter. »
Le successeur de Casemiro
Intervenant sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a confirmé que l’ancien Monégasque correspond parfaitement au profil recherché par le club. « Ce que j’ai toujours affirmé, et ce que je réitère aujourd’hui, c’est qu’en interne, à Manchester United, Tchouameni est vu comme la recrue idéale pour le milieu de terrain. C’est un joueur de haut niveau, doté d’un mental d’élite et de classe mondiale ; ils estiment donc qu’il est le successeur parfait de Casemiro », a expliqué Romano.
Malgré son montant de transfert élevé, plusieurs obstacles de taille doivent encore être surmontés pour que le deal se concrétise. Selon Romano, le principal obstacle est le salaire : « Le premier problème, c’est le salaire. Tchouameni perçoit un salaire très élevé au Real Madrid et, pour l’instant, il semble que Manchester United ait déjà clairement fait savoir à l’entourage du joueur, lors des contacts qu’ils ont eus ces derniers mois, que la seule façon pour lui de rejoindre éventuellement Man Utd serait d’accepter un salaire différent. C’est donc là le premier problème. »
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La position du Real Madrid concernant un transfert
La deuxième difficulté majeure concerne la position du champion d’Europe en titre. José Mourinho considère actuellement le milieu de terrain comme un élément essentiel de ses plans, ce qui complique toute négociation malgré la volonté de Manchester United de dépenser. « Pour l’instant, Manchester United n’a pas encore reçu le feu vert du Real Madrid pour entamer des négociations concernant Tchouameni », a ajouté Romano. « Pour l’instant, ils ne reçoivent aucun message de Madrid leur disant : “D’accord, asseyons-nous autour d’une table et essayons de trouver un accord.” »
Si le joueur demeure pour l’instant un élément « incontournable » du projet madrilène, la pression financière exercée par une offre colossale pourrait faire évoluer la situation. Comme l’a conclu Romano : « La question est donc de savoir s’il pourrait être le transfert de rêve pour Manchester United ? Sans aucun doute. C’est un joueur qu’ils apprécient, qu’ils adorent, mais en même temps, la situation de Tchouameni pourrait s’avérer compliquée en raison de son salaire et de la décision que prendra le Real Madrid. »
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