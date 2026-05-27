Selon le journal i, Manchester United est en pole position pour recruter Fernandes, le milieu de terrain de 21 ans ayant placé Old Trafford en tête de sa « première option » pour un transfert estival. Le milieu portugais a réalisé une saison individuelle exceptionnelle malgré les difficultés de son club, attirant l’admiration de tout le continent. Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid se sont également intéressés à lui, mais la perspective d’évoluer au « Théâtre des Rêves » semble avoir fait la différence.

Impatients de renforcer leur milieu de terrain, les Red Devils voient dans l’ancien joueur de Southampton un renfort essentiel pour l’équipe de Michael Carrick. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du club d’injecter jeunesse et dynamisme au cœur du jeu, et Fernandes correspond parfaitement au profil recherché alors que Manchester entend capitaliser sur ses récents progrès sous la nouvelle direction.



