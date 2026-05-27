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Selon les dernières informations, Manchester United serait la destination privilégiée de Mateus Fernandes lors du prochain mercato estival, alors que West Ham, fraîchement relégué, s’apprête à vendre une partie de son effectif
Les Red Devils occupent la première place du classement.
Selon le journal i, Manchester United est en pole position pour recruter Fernandes, le milieu de terrain de 21 ans ayant placé Old Trafford en tête de sa « première option » pour un transfert estival. Le milieu portugais a réalisé une saison individuelle exceptionnelle malgré les difficultés de son club, attirant l’admiration de tout le continent. Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid se sont également intéressés à lui, mais la perspective d’évoluer au « Théâtre des Rêves » semble avoir fait la différence.
Impatients de renforcer leur milieu de terrain, les Red Devils voient dans l’ancien joueur de Southampton un renfort essentiel pour l’équipe de Michael Carrick. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du club d’injecter jeunesse et dynamisme au cœur du jeu, et Fernandes correspond parfaitement au profil recherché alors que Manchester entend capitaliser sur ses récents progrès sous la nouvelle direction.
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Le déstockage des Hammers est lancé.
Relégué à l’issue de la dernière journée, West Ham s’apprête à un mercato estival délicat. Pour assainir ses finances et anticiper la vie en Championship, le club londonien envisagerait un plan de ventes massives estimé à 150 millions de livres sterling. Parmi les joueurs concernés figure Fernandes, recruté l’été dernier 38 millions de livres sterling (plus 4 millions de bonus) en provenance de Southampton.
Malgré la relégation, le club londonien refuse de brader son joyau et réclame 80 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, qui a encore quatre ans de contrat. Ayant brillé en Premier League cette saison, West Ham espère réaliser une plus-value substantielle sur un joueur recruté il y a seulement douze mois.
Le parfait complément de Bruno Fernandes
Sur le plan tactique, la direction de Manchester United voit dans ce joueur de 21 ans le partenaire idéal du capitaine Bruno Fernandes. Sa capacité à couvrir de grands espaces et à passer rapidement de la défense à l’attaque est perçue comme le complément parfait à la créativité du Portugais. Autre élément significatif : selon plusieurs sources, le capitaine des Red Devils aurait déjà validé ce transfert, ayant recommandé son compatriote à l’équipe de recrutement du club plus tôt cette saison.
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La reconstruction du milieu de terrain sous l’ère Carrick
Depuis sa nomination officielle comme entraîneur à Old Trafford, Carrick accélère la restructuration de son effectif. L’ancien milieu des Red Devils place la priorité sur le secteur central du terrain, et Fernandes incarne parfaitement le profil de joueur à haute intensité qu’il recherche. Mais le Portugais n’est pas la seule cible : United veut bâtir un groupe capable de jouer sur tous les tableaux la saison prochaine.
Le club négocie également le recrutement d’Ederson, l’Atalanta, et, d’après plusieurs sources, le Brésilien aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles. L’arrivée du duo constituerait un véritable statement, offrant à Carrick un mélange de solidité défensive et de créativité qui a souvent fait défaut la saison passée.