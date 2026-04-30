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Selon les dernières informations, Manchester United serait disposé à céder trois joueurs à l’AC Milan afin de finaliser un accord de transfert pour Rafael Leão
Les Red Devils envisagent un échange impliquant Leao
Selon La Gazzetta dello Sport, Manchester United aurait fait de Leao sa cible prioritaire pour renforcer son aile gauche et serait prêt à inclure Manuel Ugarte, Marcus Rashford ou Joshua Zirkzee dans un éventuel échange. Les recruteurs des Red Devils ont récemment observé le joueur lors d’un match de Serie A contre la Juventus, et le club envisagerait désormais de céder des joueurs dans l’autre sens pour faciliter le transfert.
Les Rossoneri privilégient généralement les offres 100 % cash pour leurs cadres, mais l’opportunité d’attirer un élément confirmé de Premier League pourrait faire pencher la balance. Sous contrat jusqu’en 2028, Leao perçoit un salaire net de 5,5 M€ par an, bonus compris, une rémunération que Manchester United serait en mesure d’aligner, voire de dépasser, pour le convaincre de rejoindre Old Trafford.
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Le Milan AC a fixé son prix de transfert
Bien que Leao dispose d’une clause libératoire colossale de 175 millions d’euros (152 millions de livres sterling / 205 millions de dollars), les dirigeants milanais se montreraient ouverts à des négociations dès 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling / 59 millions de dollars). Les relations entre le joueur de 26 ans et la direction de San Siro se sont refroidies en raison d’une certaine irrégularité dans ses performances, et le club ne considère plus l’ailier comme intouchable sur le marché actuel.
L’intérêt de Manchester United survient alors que l’attaquant portugais subit les critiques du public milanais, ses propres supporters l’ayant de nouveau hué lors d’un récent remplacement. Cette frustration, combinée au besoin des Red Devils de renforcer leur « supériorité numérique » sur le flanc gauche, accélère les discussions en vue d’un transfert estival.
Trois étoiles brillent sur la table, symbole d’un palmarès prestigieux.
Selon nos informations, le nom de Zirkzee revient avec insistance dans les discussions, Milan ayant déjà manifesté de l’intérêt pour l’attaquant néerlandais avant son départ pour l’Angleterre. Auteur de seulement 551 minutes de jeu et 21 apparitions lors de la saison 2025-2026, l’international batave pourrait donc revenir en Italie.
Rashford, actuellement prêté à Barcelone avec une option d’achat de 30 millions d’euros (26 millions de livres / 33 millions de dollars), et Ugarte, marginalisé et proposé à plusieurs clubs européens par son agent Jorge Mendes, pourraient également faire partie de la transaction.
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Milan prévoit une refonte offensive
Le départ de Leao entraînerait une phase de reconstruction majeure pour l’attaque milanaise, alors que le club se prépare à faire son retour en Ligue des champions sous la houlette de Massimiliano Allegri. Plusieurs options sont déjà étudiées pour occuper le poste d’avant-centre la saison prochaine, l’attaquant de l’Atlético de Madrid Alexander Sorloth figurant en tête de liste.
Si certaines voix au sein du club privilégient un simple apport financier pour financer leurs propres cibles, l’arrivée de Zirkzee ou de Rashford permettrait de combler immédiatement les lacunes de l’effectif. La priorité de Manchester United pour le poste d’ailier gauche serait Morgan Rogers, mais comme la valeur de la star d’Aston Villa est estimée à près de 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars), Leao, dont le coût serait deux fois inférieur, représente une option bien plus viable sur le plan financier pour les Red Devils.