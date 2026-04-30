Selon La Gazzetta dello Sport, Manchester United aurait fait de Leao sa cible prioritaire pour renforcer son aile gauche et serait prêt à inclure Manuel Ugarte, Marcus Rashford ou Joshua Zirkzee dans un éventuel échange. Les recruteurs des Red Devils ont récemment observé le joueur lors d’un match de Serie A contre la Juventus, et le club envisagerait désormais de céder des joueurs dans l’autre sens pour faciliter le transfert.

Les Rossoneri privilégient généralement les offres 100 % cash pour leurs cadres, mais l’opportunité d’attirer un élément confirmé de Premier League pourrait faire pencher la balance. Sous contrat jusqu’en 2028, Leao perçoit un salaire net de 5,5 M€ par an, bonus compris, une rémunération que Manchester United serait en mesure d’aligner, voire de dépasser, pour le convaincre de rejoindre Old Trafford.