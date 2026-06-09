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Selon les dernières informations, Manchester United se montre toujours « optimiste » à l’idée de recruter Elliot Anderson et de devancer son rival Manchester City dans la course au transfert de cette pépite anglaise estimée à 100 millions de livres sterling
Manchester United intensifie sa quête pour recruter Anderson.
Selon The Guardian, Manchester United est toujours en pole position pour recruter Anderson. Les dirigeants mancuniens se montrent confiants à l’idée de convaincre le milieu de terrain de Nottingham Forest de rejoindre Old Trafford plutôt que Manchester City. Âgé de 23 ans, le joueur s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus convoités de Premier League après une saison remarquée au City Ground.
Nottingham Forest estime le joueur à environ 100 millions de livres sterling et aurait déjà rejeté une offre de 80 millions de livres de la part des Citizens. Les Red Devils considèrent Anderson comme une cible prioritaire dans le cadre de la refonte du milieu de terrain orchestrée par Michael Carrick, et le club espère accélérer les discussions sous peu.
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Forest tient bon alors que la bataille des transferts s'intensifie
La position de Forest reste ferme après le rejet de l’offre initiale de City. Le club réclame l’intégralité des 100 millions de livres sterling et n’est pas contraint de céder l’un de ses actifs les plus précieux. De son côté, United garde espoir, car aucun accord n’a encore été conclu. Le club pense toujours pouvoir persuader Anderson que son avenir à long terme se trouve à Old Trafford.
Le successeur de Casemiro
L’intérêt de Manchester United pour Anderson découle directement du départ annoncé de Casemiro. Le milieu brésilien, dont l’expérience est reconnue, devrait quitter Old Trafford cet été pour rejoindre l’Inter Miami en MLS. Son départ crée un vide au cœur du jeu des Red Devils, contraignant le club à se mettre en quête d’un successeur.
Si un accord avec l’Atalanta pour le transfert d’Ederson semble déjà conclu, les Red Devils restent néanmoins en lice pour recruter Anderson. Le club souhaite bâtir un effectif plus jeune et plus dynamique, et le Brésilien est perçu comme le profil idéal pour mener cette transition. Son évolution constante en fait une cible prioritaire alors que Manchester United cherche à se renforcer durablement dans l’entrejeu.
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La bataille autour du transfert d'Anderson s'annonce de plus en plus intense.
Manchester United doit encore déterminer le niveau d’engagement qu’il est prêt à afficher pour recruter Anderson, alors que la concurrence de Manchester City s’intensifie. Forest maintient sa demande initiale et City a déjà déposé une première offre : la lutte pour le milieu de terrain s’annonce donc comme l’un des grands feuilletons de l’été sur le marché des transferts. Quel que soit le rythme des négociations, renforcer l’entrejeu demeure une priorité absolue pour le club, qui prépare déjà la nouvelle saison.
En attendant, le joueur, concentré sur ses obligations avec l’Angleterre à la Coupe du monde, croisera la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L.