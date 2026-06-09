Selon les dernières informations, Manchester United se montre toujours « optimiste » à l’idée de recruter Elliot Anderson et de devancer son rival Manchester City dans la course au transfert de cette pépite anglaise estimée à 100 millions de livres sterling

Selon The Guardian, Manchester United est toujours en pole position pour recruter Anderson. Les dirigeants mancuniens se montrent confiants à l’idée de convaincre le milieu de terrain de Nottingham Forest de rejoindre Old Trafford plutôt que Manchester City. Âgé de 23 ans, le joueur s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus convoités de Premier League après une saison remarquée au City Ground.

Nottingham Forest estime le joueur à environ 100 millions de livres sterling et aurait déjà rejeté une offre de 80 millions de livres de la part des Citizens. Les Red Devils considèrent Anderson comme une cible prioritaire dans le cadre de la refonte du milieu de terrain orchestrée par Michael Carrick, et le club espère accélérer les discussions sous peu.