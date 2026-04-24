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Selon les dernières informations, Manchester United s’apprête à entrer en lice pour recruter le défenseur Micky van de Ven, et ce, même si Tottenham parvient à se maintenir en Premier League
Les géants du Nord-Ouest lancent une offre pour la star défensive des Spurs.
Selon The Athletic, Manchester United et Liverpool auraient coché le nom de Van de Ven, défenseur de Tottenham, en vue d’un mercato estival prometteur. Les Red Devils cherchent avant tout un défenseur central gaucher de haut niveau pour concurrencer Lisandro Martinez, après une saison où les blessures ont fragilisé la charnière arrière mancunienne.
Le joueur de 25 ans a attiré l’attention des recruteurs d’Old Trafford et d’Anfield grâce à sa vitesse de récupération de classe mondiale et à ses qualités techniques. United serait prêt à s’engager financièrement de manière significative pour s’attacher les services du Néerlandais, que Tottenham parvienne ou non à assurer son maintien en Premier League pour la saison prochaine.
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Le facteur Van Dijk pourrait peser dans le transfert à Anfield
Liverpool voit en Van de Ven le successeur idéal à long terme d’Ibrahima Konaté, ainsi qu’un partenaire potentiel pour son capitaine en sélection, Virgil van Dijk. La perspective de jouer aux côtés de Van Dijk constitue un atout majeur pour les Reds, qui entament une nouvelle phase de recrutement sous l’égide de leur direction actuelle.
Ses qualités physiques en font l’un des défenseurs les plus convoités du continent. Ses pointes de vitesse, déjà chronométrées parmi les meilleures de Premier League, attestent de sa capacité à tenir une défense haute, atout déterminant aux yeux des staffs techniques de Manchester United et de Liverpool pour les schémas tactiques à venir.
Tottenham pourrait peiner à conserver son joueur vedette.
Tottenham assure que Van de Ven n’est pas à vendre, mais les conséquences financières d’une non-qualification pour les compétitions européennes, voire d’une possible relégation, pourraient contraindre les dirigeants des Spurs à revoir leur position. Les Lilywhites veulent rester fidèles à leur projet, pourtant une offre colossale en provenance du nord-ouest risquerait de les faire fléchir, tant ils doivent veiller à l’équilibre de leurs comptes.
Selon les premières estimations, le montant de ce transfert potentiel dépasserait largement les 40 millions d’euros (35 millions de livres sterling / 47 millions de dollars) initialement versés par Tottenham à Wolfsburg en 2023. Même en cas de maintien, l’absence de Ligue des champions pourrait inciter le défenseur à relever un nouveau défi dans un club en lice pour les plus grands trophées.
- AFP
Une guerre d'enchères s'annonce à l'approche du mercato estival.
À l’approche de la fin de la saison nationale, les négociations devraient s’intensifier, les deux clubs cherchant à prendre une avance précieuse sur leurs rivaux. Tottenham devrait réclamer une somme importante pour sa star, mais l’intérêt grandissant des cadors du championnat laisse penser qu’un transfert est de plus en plus inévitable.
Van de Ven se concentre pour l’instant sur l’objectif d’aider les Spurs à éviter la relégation, tout en espérant représenter son pays lors de la prochaine Coupe du monde. Mais le scénario d’une confrontation directe entre Manchester United et Liverpool devrait faire la une des journaux à l’approche du mercato estival.