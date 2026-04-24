Selon The Athletic, Manchester United et Liverpool auraient coché le nom de Van de Ven, défenseur de Tottenham, en vue d’un mercato estival prometteur. Les Red Devils cherchent avant tout un défenseur central gaucher de haut niveau pour concurrencer Lisandro Martinez, après une saison où les blessures ont fragilisé la charnière arrière mancunienne.

Le joueur de 25 ans a attiré l’attention des recruteurs d’Old Trafford et d’Anfield grâce à sa vitesse de récupération de classe mondiale et à ses qualités techniques. United serait prêt à s’engager financièrement de manière significative pour s’attacher les services du Néerlandais, que Tottenham parvienne ou non à assurer son maintien en Premier League pour la saison prochaine.