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Selon les dernières informations, Manchester United préparerait une opération transfert audacieuse pour recruter une star de West Ham et renforcer un secteur clé de son effectif
Selon les observateurs, Manchester United considère Diouf comme la solution idéale pour renforcer le poste d’arrière gauche.
Selon The Guardian, Manchester United aurait désigné Diouf, de West Ham, comme cible prioritaire afin d’offrir une véritable concurrence à Luke Shaw. Les Red Devils suivent de près ce joueur de 21 ans après une première saison impressionnante en Premier League, où il s’est illustré malgré les difficultés collectives des Hammers, qui occupent les dernières places du classement.
Arrivé l’été dernier en provenance du Slavia Prague pour 19 millions de livres (26 millions de dollars), le latéral gauche est devenu un maillon essentiel des Hammers. Ces derniers, englués dans la lutte pour le maintien, pourraient être contraints de céder leurs meilleurs éléments afin d’équilibrer leurs finances, d’autant que le club a accusé une perte de 104,2 millions de livres lors de l’exercice précédent.
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Le milieu de terrain demeure la priorité.
Malgré un intérêt réel pour Diouf, Manchester United fera d’abord de la priorité au milieu de terrain lors du prochain mercato, selon The Guardian. Le club vise deux renforts dans l’entrejeu pour rajeunir l’effectif ; Éderson (Atalanta), Sandro Tonali (Newcastle) et Elliot Anderson (Nottingham Forest) sont sur la short-list.
La quête d’un nouveau latéral gauche, profil auquel correspond Diouf, ne sera étudiée qu’une fois le milieu de terrain renforcé, sous réserve que le budget transferts le permette. United reste prudent concernant les blessures récurrentes de Shaw et apprécie chez Diouf sa capacité à centrer et ses progrès défensifs, qui en font le candidat idéal pour soulager le poste et préparer le retour éventuel en Ligue des champions.
Mainoo s'engage pour l'avenir à Old Trafford
Alors que les plans de transfert se dessinent, Manchester United assure l’avenir à long terme d’un de ses atouts les plus précieux. Kobbie Mainoo a officiellement signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en juin 2031, pour un salaire hebdomadaire estimé à environ 120 000 £. Le milieu de terrain de 21 ans a retrouvé son meilleur niveau sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick, après avoir perdu sa place durant le bref passage de Ruben Amorim.
Le milieu de terrain a confié : « Manchester United a toujours été ma maison – ce club spécial représente tout pour ma famille. Nous sentons tous la dynamique s'installer au sein du club. Je suis déterminé à me montrer à la hauteur et à jouer mon rôle pour aider Manchester United à se battre régulièrement pour les grands trophées. »
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Wilcox salue un potentiel « de classe mondiale »
La direction d’Old Trafford se félicite d’avoir prolongé le contrat de Mainoo pour plusieurs saisons, le considérant comme la pierre angulaire du projet sportif à venir. Le directeur sportif Jason Wilcox a salué le potentiel du jeune milieu de terrain, estimant qu’il pourrait atteindre les sommets de son sport et jouer un rôle clé dans un Manchester United candidat aux plus grands titres.
Wilcox a déclaré : « Nous sommes ravis que Kobbie ait prolongé son contrat ici et nous sommes convaincus qu'il deviendra l'un des meilleurs joueurs au monde, prêt à jouer un rôle central au sein d'une équipe de Manchester United en quête des plus grands honneurs. » Avec l'avenir de Mainoo désormais assuré et un transfert de Diouf potentiellement à l'horizon, la nouvelle ère à United continue de prendre forme.