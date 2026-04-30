Selon The Guardian, Manchester United aurait désigné Diouf, de West Ham, comme cible prioritaire afin d’offrir une véritable concurrence à Luke Shaw. Les Red Devils suivent de près ce joueur de 21 ans après une première saison impressionnante en Premier League, où il s’est illustré malgré les difficultés collectives des Hammers, qui occupent les dernières places du classement.

Arrivé l’été dernier en provenance du Slavia Prague pour 19 millions de livres (26 millions de dollars), le latéral gauche est devenu un maillon essentiel des Hammers. Ces derniers, englués dans la lutte pour le maintien, pourraient être contraints de céder leurs meilleurs éléments afin d’équilibrer leurs finances, d’autant que le club a accusé une perte de 104,2 millions de livres lors de l’exercice précédent.