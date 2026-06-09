Manchester United envisage de recruter le gardien de but de Leeds, Darlow, en vue de la nouvelle saison. Selon The Athletic, le club serait à la recherche d’un gardien remplaçant expérimenté, et le joueur de 35 ans ferait partie de ses options privilégiées. Le contrat de Darlow à Elland Road expire à la fin du mois, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible en transfert libre.

Si Leeds souhaite conserver l’international gallois, les signes indiquent qu’il devrait partir cet été. La perspective de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des champions pourrait s’avérer séduisante pour Darlow. Toutefois, United pourrait devoir faire face à la concurrence d’autres clubs intéressés alors que le gardien s’apprête à décider de son avenir.