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Selon les dernières informations, Manchester United préparerait une opération surprise pour recruter un joueur régulièrement aligné avec Leeds United
Darlow se positionne comme la principale cible de Manchester United.
Manchester United envisage de recruter le gardien de but de Leeds, Darlow, en vue de la nouvelle saison. Selon The Athletic, le club serait à la recherche d’un gardien remplaçant expérimenté, et le joueur de 35 ans ferait partie de ses options privilégiées. Le contrat de Darlow à Elland Road expire à la fin du mois, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible en transfert libre.
Si Leeds souhaite conserver l’international gallois, les signes indiquent qu’il devrait partir cet été. La perspective de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des champions pourrait s’avérer séduisante pour Darlow. Toutefois, United pourrait devoir faire face à la concurrence d’autres clubs intéressés alors que le gardien s’apprête à décider de son avenir.
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Un remaniement de la position de gardien de but pourrait marquer le mercato estival de Manchester United.
Manchester United s’intéresse à Darlow alors que les rumeurs évoquent un départ d’Altay Bayindir et d’André Onana lors du mercato estival. Le club cherche ainsi à renforcer son effectif au poste de gardien tout en préservant sa marge de manœuvre financière.
Darlow figure sur la short-list après une saison solide avec Leeds : 22 matchs de championnat, cinq clean sheets, 27 buts encaissés et 63 arrêts sur 90 tirs subis.
Autre atout non négligeable, son arrivée ne nécessiterait aucun frais de transfert, ce qui permettrait au club mancunien de réaffecter ses ressources à d’autres postes.
Manchester United poursuit son analyse des options pour le poste de gardien de but.
Selon plusieurs sources, Manchester United envisagerait des changements majeurs dans son effectif de gardiens durant le mercato en cours. Darlow est envisagé comme renfort expérimenté pour mettre de la pression sur Senne Lammens. Les recruteurs mancuniens explorent parallèlement d’autres pistes, dont celle menant à Sam Johnstone, gardien des Wolves, afin d’identifier la solution idéale pour la saison prochaine. Le club poursuit ses analyses en pesant soigneusement les aspects sportifs et financiers.
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L'heure est venue de prendre une décision alors que l'intérêt pour un transfert ne cesse de croître
L'avenir de Darlow devrait s'éclaircir dès que son contrat avec Leeds expirera, en fin de mois. Alors que l'intérêt à son égard ne cesse de croître, le gardien pourrait bientôt examiner les offres de clubs cherchant à renforcer leur effectif avec un gardien expérimenté. L'issue des éventuels départs au sein de l'effectif actuel des gardiens pourrait, en fin de compte, déterminer la rapidité avec laquelle le club se montrera actif sur le marché des transferts.