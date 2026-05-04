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Selon les dernières informations, Manchester United préparerait une opération surprise pour recruter Mateus Fernandes à West Ham, tandis que Morgan Rogers serait déjà « pressenti pour succéder à Bruno Fernandes au poste de numéro 10 »
Manchester United renoue avec son intérêt pour la star de West Ham
Manchester United envisage de recruter Fernandes cet été, cherchant à profiter de la situation délicate des Hammers en Premier League. Le milieu de terrain portugais de 21 ans a été l’une des rares lueurs d’espoir dans une saison difficile pour le club londonien, et United a intensifié son suivi du joueur ces dernières semaines. Selon The Telegraph, des discussions internes ont déjà eu lieu concernant une offre officielle au cas où West Ham serait relégué.
L’été dernier, alors que Southampton était relégué, la direction d’Old Trafford avait décidé de ne pas s’aligner sur les 38 millions de livres réclamés par West Ham pour recruter le joueur. Mais ses progrès « incroyables », selon les mots du sélectionneur portugais Roberto Martinez, ont poussé United à reconsidérer le dossier. Récemment devenu international A avec le Portugal, ce produit du centre de formation du Sporting CP est désormais perçu comme l’un des talents les plus polyvalents et prometteurs de Premier League.
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À la recherche du prochain Bruno Fernandes
Au-delà de la piste menant au joueur de West Ham, The Telegraph affirme que Manchester United s’apprête également à déposer une offre pour Rogers. Cet attaquant polyvalent est présenté comme le successeur à long terme du capitaine Bruno Fernandes au poste de meneur de jeu (n°10). Sa capacité à jouer également sur le flanc gauche en fait une option idéale pour dynamiser les transitions offensives des Red Devils.
Si le club souhaite conserver son capitaine au Theatre of Dreams, Bruno Fernandes dispose toutefois d’une clause libératoire dans son contrat actuel, ce qui rend son avenir quelque peu incertain. En ciblant Rogers, United se prépare à un avenir sans son joueur emblématique tout en s’assurant une concurrence immédiate. La qualification pour la Ligue des champions a apporté l’attrait financier et compétitif nécessaire pour viser des cibles nationales de ce calibre.
L'exode au milieu de terrain ouvre la voie aux nouveaux arrivants
Les arrivées de Mateus Fernandes et de Rogers s’inscrivent dans un vaste remaniement de l’effectif. Casemiro doit partir libre cet été, tandis que Manuel Ugarte a été placé sur la liste des transferts afin de récupérer des fonds et de redéfinir le profil du milieu de terrain. Seul Kobbie Mainoo, qui a récemment signé un nouveau contrat long et lucratif, est considéré comme une pierre angulaire du projet futur. United cherche donc au moins deux milieux expérimentés pour accompagner la progression de l’international anglais.
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Une short-list fournie de cibles de premier plan
Le service de recrutement de United passe en revue une longue liste de noms pour trouver un partenaire à Mainoo la saison prochaine. Aurélien Tchouameni, du Real Madrid, reste une cible de rêve, tandis qu’Adam Wharton, la révélation de Crystal Palace, est également suivi de près. Bien que certains estiment que le style de jeu de Wharton est trop proche de celui de Mainoo, il demeure une option si le prix est raisonnable. United doit aussi faire face à une concurrence acharnée de la part de Manchester City pour Elliot Anderson, de Nottingham Forest.
Sandro Tonali, à Newcastle United, correspond également au profil recherché, même si son arrivée constituerait une véritable bombe sur le marché. West Ham devrait exiger une plus-value substantielle sur le montant investi pour Mateus Fernandes, mais le club pourrait être contraint de céder si la relégation en Championship se confirme. Pour Fernandes, l’opportunité de rejoindre son « idole » et homonyme Bruno à Old Trafford pourrait s’avérer irrésistible.