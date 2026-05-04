Manchester United envisage de recruter Fernandes cet été, cherchant à profiter de la situation délicate des Hammers en Premier League. Le milieu de terrain portugais de 21 ans a été l’une des rares lueurs d’espoir dans une saison difficile pour le club londonien, et United a intensifié son suivi du joueur ces dernières semaines. Selon The Telegraph, des discussions internes ont déjà eu lieu concernant une offre officielle au cas où West Ham serait relégué.

L’été dernier, alors que Southampton était relégué, la direction d’Old Trafford avait décidé de ne pas s’aligner sur les 38 millions de livres réclamés par West Ham pour recruter le joueur. Mais ses progrès « incroyables », selon les mots du sélectionneur portugais Roberto Martinez, ont poussé United à reconsidérer le dossier. Récemment devenu international A avec le Portugal, ce produit du centre de formation du Sporting CP est désormais perçu comme l’un des talents les plus polyvalents et prometteurs de Premier League.