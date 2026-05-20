Manchester United surveille avec attention la situation au London Stadium, où West Ham affronte la perspective concrète d’une relégation. Selon le Guardian, les Red Devils pourraient profiter des difficultés des Hammers : en cas de chute en Championship, le club londonien devrait lever plus de 100 millions de livres en transferts.

Si Bowen s’est imposé comme une figure emblématique des Hammers, l’attrait d’une participation à la Ligue des champions à Old Trafford pourrait s’avérer irrésistible. Les Red Devils ont déjà validé leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes grâce à une victoire cruciale contre Liverpool, et leur cellule de recrutement se concentre désormais sur l’arrivée de joueurs confirmés en Premier League.







