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Selon les dernières informations, Manchester United préparerait une offensive inattendue pour recruter Jarrod Bowen. Les Red Devils entrent ainsi en lice pour rivaliser avec Liverpool et Chelsea, déjà sur le coup, afin de convaincre le capitaine de West Ham de changer de club
Les Red Devils se tiennent prêts à profiter de la relégation des Hammers.
Manchester United surveille avec attention la situation au London Stadium, où West Ham affronte la perspective concrète d’une relégation. Selon le Guardian, les Red Devils pourraient profiter des difficultés des Hammers : en cas de chute en Championship, le club londonien devrait lever plus de 100 millions de livres en transferts.
Si Bowen s’est imposé comme une figure emblématique des Hammers, l’attrait d’une participation à la Ligue des champions à Old Trafford pourrait s’avérer irrésistible. Les Red Devils ont déjà validé leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes grâce à une victoire cruciale contre Liverpool, et leur cellule de recrutement se concentre désormais sur l’arrivée de joueurs confirmés en Premier League.
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Un changement de poste inattendu prévu pour Bowen
L’intérêt de Manchester United pour Bowen, 29 ans, interpelle surtout par le rôle prévu pour le joueur. Bien qu’il ait principalement évolué comme ailier droit ou avant-centre par intérim à West Ham, les Red Devils voient en lui une solution crédible à gauche. Ce revirement tactique souligne la quête de polyvalence offensive du club.
Au cours de son passage à West Ham, Bowen a rarement été aligné sur le flanc gauche, mais son abattage et son efficacité devant le but sont considérés comme des qualités qui peuvent s’appliquer à l’ensemble de la ligne d’attaque. Alors que le club s’apprête à nommer Michael Carrick au poste d’entraîneur principal pour un contrat de deux ans, ces schémas tactiques laissent entrevoir une nouvelle vision pour l’ère post-Amorim à Old Trafford.
Bowen s'exprime sur les rumeurs de transfert
L’international anglais a clairement fait savoir qu’il s’accorde un moment de réflexion à l’issue de chaque saison. Le capitaine de West Ham, conscient de l’intérêt grandissant des cadors de la Premier League, devra sans doute prendre une décision cruciale une fois la campagne terminée, après la dernière journée et le match décisif pour le maintien contre Leeds United. Interrogé par Sky Sports sur son avenir, Bowen a déclaré : « Je fais ça depuis que je suis à Hull. À la fin de chaque saison, je m'assois et je me demande : qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que mon instinct me dit ? Et ensuite, je prends une décision et je m'y tiens. »
- AFP
Une bataille de transfert se profile entre Chelsea et Liverpool.
Manchester United n’est pas le seul club sur les traces de la star des Hammers. Liverpool, qui le suit depuis longtemps, voit en Bowen un successeur potentiel à ses propres attaquants de classe mondiale, tandis que Chelsea, fidèle à sa politique de recrutement ambitieuse sous l’ère de ses propriétaires actuels, surveille aussi la situation de près.
La situation financière de West Ham, menacé par une possible relégation en deuxième division, pourrait déclencher une guerre d’enchères entre ces trois géants. Toutefois, la qualification assurée de Manchester United pour la Ligue des champions, renforcée par l’arrivée imminente de Carrick sur le banc, pourrait leur offrir un avantage décisif dans ce qui s’annonce comme l’un des feuilletons de transfert les plus suivis de l’été.