Selon les dernières informations, Manchester United négocie activement pour recruter Felix Nmecha et ainsi devancer Manchester City et Liverpool dans la course au transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund

Manchester United s’active pour recruter Nmecha, milieu polyvalent du Borussia Dortmund. Selon Sky Sports, le club d’Old Trafford déploie un travail acharné en coulisses pour finaliser ce transfert vers la Premier League.

Christopher Vivell, le responsable allemand du recrutement des Red Devils, est en contact étroit avec l’entourage du joueur de 25 ans. Cette ligne directe confirme la détermination de Manchester United à prendre l’avantage dans la course à la signature d’un milieu polyvalent dont la cote a flambé durant la dernière trêve internationale.



