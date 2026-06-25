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Selon les dernières informations, Manchester United négocie activement pour recruter Felix Nmecha et ainsi devancer Manchester City et Liverpool dans la course au transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund
Les Red Devils ont entamé des pourparlers avec la star de Dortmund.
Manchester United s’active pour recruter Nmecha, milieu polyvalent du Borussia Dortmund. Selon Sky Sports, le club d’Old Trafford déploie un travail acharné en coulisses pour finaliser ce transfert vers la Premier League.
Christopher Vivell, le responsable allemand du recrutement des Red Devils, est en contact étroit avec l’entourage du joueur de 25 ans. Cette ligne directe confirme la détermination de Manchester United à prendre l’avantage dans la course à la signature d’un milieu polyvalent dont la cote a flambé durant la dernière trêve internationale.
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Une concurrence de taille émane de la Premier League et de l'Espagne.
Manchester United n’est pas seul sur les traces de Nmecha : plusieurs grands clubs européens surveillent attentivement le dossier. Selon Sky Sports, Manchester City et Liverpool restent tous deux intéressés, chacun souhaitant renforcer son milieu de terrain avec un talent de haut niveau.
Outre-Manche, le Real Madrid, géant de la Liga, suit aussi de près le dossier, la présence de José Mourinho, admiratif du profil du joueur, ajoutant une dimension supplémentaire à cette course à sa signature. Pour l’instant, Manchester United se montre le plus proactif parmi les prétendants.
Le Borussia Dortmund maintient son engagement à long terme.
Dortmund est en position de force dans les négociations. Nmecha a prolongé son contrat en mars dernier, s'engageant au Signal Iduna Park jusqu'en 2030, et, détail crucial, ce bail ne comprend aucune clause de départ pour cet été. Selon Kicker, le club a fixé un prix indicatif d’environ 100 millions d’euros pour tout club souhaitant le débaucher lors de ce mercato, un montant destiné à dissuader d’emblée la grande majorité des prétendants potentiels.
Le directeur sportif Lars Ricken l’a d’ailleurs affirmé sans détour récemment : « Felix est indispensable pour nous. » Ainsi, tout prétendant sérieux, Manchester United inclus, devra nécessairement aligner une somme colossale pour que le BVB accepte simplement d’ouvrir des négociations.
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La cote de Nmecha continue de grimper sur la scène internationale.
Cet engouement soudain fait suite aux performances exceptionnelles de Nmecha avec l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde. Il s’est illustré dès les deux premiers matchs de poule : un but et une passe décisive contre Curaçao, puis une ouverture lumineuse pour le 2-1 de Deniz Undav face à la Côte d’Ivoire.
Ces performances ont mis en lumière sa capacité à peser sur les rencontres de haut niveau, faisant de lui une cible de choix pour les clubs en quête d’un milieu moderne et buteur. Sa puissance physique associée à sa précision technique en font désormais une priorité pour le service de recrutement de Manchester United.