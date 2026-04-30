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Selon les dernières informations, Manchester United ne serait que le « troisième choix » de Marcus Rashford, qui a manifesté un « désir désespéré de partir ». L’international anglais n’aurait plus d’avenir à Old Trafford, alors que les négociations concernant son transfert vers le FC Barcelone, estimé à 26 millions de livres sterling, sont actuellement dans l’impasse
Les hauts et les bas de la carrière de Rashford à Old Trafford
Originaire de Wythenshawe, Marcus Rashford est issu du célèbre centre de formation de Manchester United. Il a fait ses débuts en équipe première sous les ordres de Louis van Gaal en février 2016, à l’âge de 18 ans. Quelques mois plus tard, après être devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts avec l’Angleterre, il a intégré l’équipe des Three Lions pour l’Euro de cet été-là.
Ses performances en club se sont ensuite améliorées, lui permettant de franchir le cap des 20 buts avant d’en atteindre 30 toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2022-2023. Ces exploits lui ont valu un nouveau contrat très lucratif.
Au lieu de consolider sa place parmi l’élite mondiale, Rashford a connu une baisse de forme alarmante, qui l’a conduit à rejoindre Aston Villa en prêt pour la seconde moitié de la saison 2024-2025, puis à s’engager pour un an en Catalogne.
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Le bilan de Rashford à Barcelone : buts et passes décisives
Avec 13 buts et 10 passes décisives au compteur sous le maillot du FC Barcelone, Rashford postule pour une place dans la sélection anglaise en vue de la Coupe du monde 2026, mais son avenir à court et à long terme reste à clarifier.
Le club catalan, réticent à débourser les {conditions financières du prêt}, cherche à négocier avec Manchester United pour obtenir un rabais. Les Red Devils, peu enclins à faire des concessions, maintiennent leurs exigences et laissent ainsi l’attaquant formé au club dans l’incertitude. Certains observateurs estiment même qu’il pourrait être réintégré à Old Trafford si l’entraîneur par intérim Michael Carrick obtenait un contrat à temps plein.
Rashford a-t-il encore un avenir à Manchester United ?
Interrogé sur l’avenir de Rashford au « Théâtre des rêves », l’ancien attaquant de Manchester United, Saha, s’est confié en exclusivité à GOAL via Wiz Slots : « Je pense que son heure est passée.
Certains de ses propos et certaines de ses démarches n’ont pas favorisé cette réconciliation. À mon avis, ses performances avec Barcelone ont montré qu’il souhaitait y rester.
Revenir serait pour lui un troisième choix, voire un second, car je pense qu’il cherchera d’abord un autre point de chute. Je peux me tromper, mais au vu des événements, son départ pour Aston Villa et son désir manifeste de quitter le club rendent son retour peu probable.
« Certes, l’entraîneur a changé, l’ambiance aussi, et l’équipe joue mieux. Il y a une forme de renouveau, mais je doute que tous les éléments soient réunis pour qu’il revienne. »
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Manchester United pourrait réaffecter à d’autres postes le produit de la vente de Rashford.
Rashford n’a cessé d’afficher son bonheur en Espagne et fait tout pour convaincre le FC Barcelone de le conserver aux côtés de Lamine Yamal et du reste de l’effectif, formant ainsi un trio offensif redoutable.
En passe de remporter la Liga après avoir déjà brillé en Supercoupe, il pourrait pourtant devoir changer d’environnement avant la saison 2026-2027.
Manchester United, qui cherche lui aussi à se renforcer pour briguer le titre en Premier League, pourrait réaffecter les fonds d’une éventuelle vente de l’attaquant – déjà auteur de 426 matchs sous le maillot des Red Devils – afin de financer le mercato supervisé par Carrick ou son successeur.