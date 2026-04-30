Selon les dernières informations, Manchester United ne serait que le « troisième choix » de Marcus Rashford, qui a manifesté un « désir désespéré de partir ». L’international anglais n’aurait plus d’avenir à Old Trafford, alors que les négociations concernant son transfert vers le FC Barcelone, estimé à 26 millions de livres sterling, sont actuellement dans l’impasse

Originaire de Wythenshawe, Marcus Rashford est issu du célèbre centre de formation de Manchester United. Il a fait ses débuts en équipe première sous les ordres de Louis van Gaal en février 2016, à l’âge de 18 ans. Quelques mois plus tard, après être devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts avec l’Angleterre, il a intégré l’équipe des Three Lions pour l’Euro de cet été-là.

Ses performances en club se sont ensuite améliorées, lui permettant de franchir le cap des 20 buts avant d’en atteindre 30 toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2022-2023. Ces exploits lui ont valu un nouveau contrat très lucratif.

Au lieu de consolider sa place parmi l’élite mondiale, Rashford a connu une baisse de forme alarmante, qui l’a conduit à rejoindre Aston Villa en prêt pour la seconde moitié de la saison 2024-2025, puis à s’engager pour un an en Catalogne.