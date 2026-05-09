L'ascension fulgurante d'Affengruber n'est pas passée inaperçue dans les grands championnats européens. Selon Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, le défenseur central autrichien est suivi de près par plusieurs cadors du Vieux Continent en prévision du mercato estival.

Manchester United, la Juventus et l’AC Milan suivent de près les progrès du défenseur, tandis que les cadors espagnols Atlético Madrid et Séville se sont également invités dans la course, promettant un feuilleton captivant lors du prochain mercato estival.