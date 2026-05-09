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Selon les dernières informations, Manchester United, la Juventus et l’AC Milan suivraient de près le défenseur d’Elche, également international autrichien
Les géants européens entrent dans la course
L'ascension fulgurante d'Affengruber n'est pas passée inaperçue dans les grands championnats européens. Selon Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, le défenseur central autrichien est suivi de près par plusieurs cadors du Vieux Continent en prévision du mercato estival.
Manchester United, la Juventus et l’AC Milan suivent de près les progrès du défenseur, tandis que les cadors espagnols Atlético Madrid et Séville se sont également invités dans la course, promettant un feuilleton captivant lors du prochain mercato estival.
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Une saison exceptionnelle en Liga
La valeur d'Affengruber a flambé depuis son arrivée à Elche en tant que joueur libre, l'été dernier. Après avoir quitté le Sturm Graz à l'expiration de son contrat, il s'est rapidement imposé comme un coup de génie pour le club espagnol, contribuant d'abord à la promotion puis affirmant son statut de talent majeur.
Cette saison, le défenseur a été omniprésent, disputant 36 matchs entre la Liga et la Copa del Rey. Ses apports ne se limitent pas à l’arrière : il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, ne manquant que deux rencontres de championnat pour cause de suspension.
Reconnaissance internationale et rêves de Coupe du monde
Ses performances en championnat lui ont récemment ouvert les portes de la sélection autrichienne. Affengruber a fait ses débuts avec son pays lors d’un match amical contre le Ghana et a été retenu pour la prochaine Coupe du monde.
À l’approche de la Coupe du monde, le joueur et son entourage estimeraient qu’un transfert vers un club de plus haut niveau s’impose pour consolider sa place dans le groupe. Sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur envisagerait donc un départ cet été pour capitaliser sur sa nouvelle notoriété.
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Elche s'apprête à recevoir une manne financière considérable
Même si Elche serait réticent à se séparer de son pilier défensif, le club est en mesure de réaliser un bénéfice considérable sur un joueur qui ne lui a coûté aucun frais de transfert. Sa valeur marchande a récemment été estimée à environ 9 millions d’euros, un chiffre susceptible d’augmenter si une guerre d’enchères venait à s’engager.
Les Franjiverdes se frottent déjà les mains à l’idée d’une vente lucrative qui entrerait dans l’histoire du club. Courtisé par plusieurs des écuries les plus prestigieuses du continent, Affengruber se dirige vers un transfert très médiatisé susceptible de propulser sa carrière vers un nouveau palier.