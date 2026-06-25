Les recruteurs d’Old Trafford suivent de près ce gardien expérimenté pour mener à bien une refonte profonde de leur hiérarchie des gardiens. D’après *The Sun*, Gunn est devenu une cible prioritaire après avoir récemment défendu les couleurs de l’Écosse lors de ses matchs de Coupe du monde contre Haïti, le Maroc et le Brésil. L’ancien portier de Norwich City entretient par ailleurs des liens historiques étroits avec le directeur sportif de Manchester United, Jason Wilcox, depuis leur passage commun au centre de formation de Manchester City.



