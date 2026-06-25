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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Selon les dernières informations, Manchester United envisagerait sérieusement de recruter le gardien de but écossais, héros de la Coupe du monde

Mercato
Manchester United
A. Gunn
Premier League
Écosse
Coupe du monde

Manchester United s’intéresse de près au gardien international écossais Angus Gunn, une cible inattendue sur le marché des transferts estivaux, pour renforcer son effectif en pleine restructuration. Âgé de 30 ans, le portier est libre de tout contrat après avoir quitté Nottingham Forest, et les dirigeants d’Old Trafford souhaitent renforcer leur ligne défensive.

  • Le gardien des Red Devils

    Les recruteurs d’Old Trafford suivent de près ce gardien expérimenté pour mener à bien une refonte profonde de leur hiérarchie des gardiens. D’après *The Sun*, Gunn est devenu une cible prioritaire après avoir récemment défendu les couleurs de l’Écosse lors de ses matchs de Coupe du monde contre Haïti, le Maroc et le Brésil. L’ancien portier de Norwich City entretient par ailleurs des liens historiques étroits avec le directeur sportif de Manchester United, Jason Wilcox, depuis leur passage commun au centre de formation de Manchester City.


    • Publicité
  • Andre Onana Man UtdGetty/GOAL

    Onana doit quitter le club.

    Le club cherche activement des solutions de remplacement, car il a pris la décision ferme de se séparer d’Altay Bayindir et de l’ancien portier de l’Inter, André Onana. La direction a clairement signifié au gardien camerounais son intention de le céder durant le mercato estival en cours ; toutefois, il reste convoqué pour la reprise de la préparation dans quinze jours si aucun accord n’est trouvé d’ici là. Quant à Bayindir, il devrait retourner en Turquie.

  • Lammens s'impose comme titulaire

    Le jeune gardien Senne Lammens s’est imposé comme le numéro un incontesté à Old Trafford depuis ses débuts contre Sunderland en octobre dernier. Cependant, avec le retour de la Ligue des champions et un calendrier déjà chargé la saison prochaine, le département recrutement est déterminé à lui trouver un remplaçant fiable et expérimenté. Manchester United suit donc de près Karl Darlow, le gardien vétéran de Leeds United, tandis que le jeune Radek Vitek, de retour de prêt, a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas revenir pour n’être qu’un simple remplaçant.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les essais de pré-saison revêtent une importance cruciale.

    Si son transfert venait à prendre du retard, Onana pourrait éventuellement participer aux prochains matchs amicaux contre Wrexham à Helsinki le 18 juillet et contre Rosenborg le 24 juillet. Bayindir reviendra d'un congé prolongé de trois semaines après la Coupe du monde, suite à l'élimination précoce de la Turquie face à l'Australie et au Paraguay, avant de finaliser son éventuel transfert à Beşiktaş. L'effectif des gardiens, désormais au complet, sera immédiatement mis à l'épreuve en championnat lorsque Manchester United débutera sa saison de Premier League à l'extérieur contre Hull City, nouvellement promu, le 22 août.