Malgré ses excuses publiques, la direction du Real Madrid serait « furieuse » envers le double vainqueur de la Ligue des champions. Le vestiaire du club merengue s’est fracturé, même si les cadres ont fermement soutenu le milieu de terrain français, provoquant des appels pour un départ de Valverde lors du prochain mercato estival. Manchester United, à l’affût, pourrait profiter de la situation pour renforcer son entrejeu. Les Red Devils s’étaient d’ailleurs initialement intéressés à Tchouameni, mais le milieu de terrain, conforté par le soutien dont il a bénéficié dans cette affaire, semblerait peu enclin à partir.