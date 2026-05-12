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Selon les dernières informations, Manchester United envisagerait de recruter Federico Valverde, actuellement considéré comme un « paria » au Real Madrid, alors que le club merengue resterait « furieux » envers le milieu de terrain suite à son altercation avec Aurélien Tchouameni
Un poids lourd madrilène se retrouve surprenamment sur le marché des transferts.
Selon The Mirror, Manchester United profiterait du chaos grandissant au Real Madrid pour lancer une offre surprise visant Federico Valverde. Le milieu de terrain de 27 ans, auteur de 371 matchs sous le maillot des Blancos, s’est soudainement retrouvé « mis à l’écart » après un accrochage physique avec Aurélien Tchouaméni lors d’une séance d’entraînement. La violence de l’altercation avec Tchouameni a même nécessité l’hospitalisation de l’Uruguayen pour une commotion cérébrale. Si le joueur a depuis publié un communiqué et présenté des excuses sincères, le mal semble déjà fait au sein du club.
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La tension monte dans la capitale espagnole
Malgré ses excuses publiques, la direction du Real Madrid serait « furieuse » envers le double vainqueur de la Ligue des champions. Le vestiaire du club merengue s’est fracturé, même si les cadres ont fermement soutenu le milieu de terrain français, provoquant des appels pour un départ de Valverde lors du prochain mercato estival. Manchester United, à l’affût, pourrait profiter de la situation pour renforcer son entrejeu. Les Red Devils s’étaient d’ailleurs initialement intéressés à Tchouameni, mais le milieu de terrain, conforté par le soutien dont il a bénéficié dans cette affaire, semblerait peu enclin à partir.
La révolution au milieu de terrain d’Old Trafford se poursuit.
Le recrutement du triple champion d’Espagne s’inscrit dans une stratégie plus large à Old Trafford, alors que le club se prépare à des départs importants. Casemiro devrait mettre un terme à son séjour à Manchester, tandis que Manuel Ugarte devrait lui aussi être vendu au plus offrant afin de financer de nouvelles recrues. Sir Jim Ratcliffe et son équipe de recrutement ont déjà identifié plusieurs profils pour pallier ces départs. Outre Valverde, les Reds ont été associés à Adam Wharton, Elliot Anderson et Carlos Baleba afin de bâtir un milieu de terrain plus dynamique pour la saison prochaine.
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Le dossier du transfert reste soumis à d’importants obstacles.
Recruter Valverde s’annonce complexe : son contrat court jusqu’en 2029, et le Real Madrid réclamera sans doute plus de 80 millions de livres (108 millions de dollars) pour le céder. Un nouveau départ en Premier League pourrait toutefois constituer la meilleure issue si ses relations avec l’équipe première sont définitivement brisées.