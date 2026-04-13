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Selon les dernières informations, Manchester United envisagerait d’inclure Manuel Ugarte dans un échange avec Sandro Tonali, alors que Newcastle suit de près le milieu de terrain uruguayen
Focus sur les milieux de terrain
Selon Football Insider, Newcastle aurait réactivé son intérêt de longue date pour Manuel Ugarte. Des sources uruguayennes indiquent qu’une offre de transfert pour le milieu de terrain a été rejetée par Manchester United lors du mercato de janvier. Les Magpies observent le joueur de 25 ans depuis son passage au Sporting CP, même si ses transferts très médiatisés au PSG puis à Old Trafford sont désormais jugés décevants par les spécialistes du recrutement. Sa cote a nettement baissé depuis le début de l’année, l’Uruguayen n’ayant pas réussi à s’imposer comme titulaire en Premier League depuis début janvier.
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Un départ d’Old Trafford se profile
Depuis l’arrivée de Carrick, Ugarte a été relégué au second plan, pointant désormais derrière Kobbie Mainoo dans la hiérarchie des milieux de terrain. Une refonte majeure du secteur est attendue après le départ de Casemiro, et Newcastle surveille la situation du Uruguayen, d’autant plus que son avenir à long terme semble compromis si Carrick était confirmé à son poste. Sous contrat jusqu’en 2029 après son arrivée estimée à 51 millions de livres sterling, l’Uruguayen peine à s’adapter aux exigences tactiques du système actuel, ce qui rend un départ cet été parfaitement envisageable.
Un échange impliquant Tonali est à l’étude.
Selon nos informations, Manchester United aurait fait de Tonali sa priorité au milieu de terrain, d’autant plus que le club serait sur le point de perdre la course à Elliot Anderson au profit de son rival Manchester City. Profitant de l’intérêt de Newcastle pour Ugarte, les Red Devils explorent une opération ingénieuse pour recruter l’international italien, sous contrat à St James’ Park jusqu’en juin 2028. Mais un tel scénario impliquerait que les Magpies libèrent prématurément un élément clé, une perspective susceptible d’indigner les supporters de Tyneside.
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S'y retrouver sur le marché des transferts
La réussite d’un éventuel échange dépend de la capacité de Newcastle à agir promptement dès l’ouverture du mercato, car la concurrence pour Ugarte s’intensifie parmi plusieurs grands clubs européens. Les Magpies d’Eddie Howe doivent donc trouver le bon équilibre entre leur intérêt à long terme pour l’Uruguayen et le risque de perdre un atout tactique majeur en la personne de Tonali, dans un contexte d’instabilité au sein de l’effectif. Alors que la fin du championnat approche, les deux clubs peaufinent donc leur stratégie de recrutement pour un mercato estival qui s’annonce crucial pour leurs milieux de terrain.