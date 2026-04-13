Selon les dernières informations, Manchester United envisagerait d’inclure Manuel Ugarte dans un échange avec Sandro Tonali, alors que Newcastle suit de près le milieu de terrain uruguayen

La réussite d’un éventuel échange dépend de la capacité de Newcastle à agir promptement dès l’ouverture du mercato, car la concurrence pour Ugarte s’intensifie parmi plusieurs grands clubs européens. Les Magpies d’Eddie Howe doivent donc trouver le bon équilibre entre leur intérêt à long terme pour l’Uruguayen et le risque de perdre un atout tactique majeur en la personne de Tonali, dans un contexte d’instabilité au sein de l’effectif. Alors que la fin du championnat approche, les deux clubs peaufinent donc leur stratégie de recrutement pour un mercato estival qui s’annonce crucial pour leurs milieux de terrain.