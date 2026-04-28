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Selon les dernières informations, Manchester United aurait identifié une « meilleure adéquation » entre Bruno Guimarães, Elliot Anderson et Aurélien Tchouameni, alors que le club cherche à recruter un successeur à Casemiro lors du mercato estival
Des transferts à neuf chiffres : Manchester United doit mettre le prix
Selon les rumeurs, le milieu international anglais Anderson serait estimé à 100 millions de livres (135 millions de dollars) en cas de départ des Reds. La star brésilienne Guimarães pourrait aussi réclamer un transfert à neuf chiffres, tandis que l’international français Tchouameni, déjà arrivé au Real Madrid peu avant le départ de Casemiro pour Manchester, ne sera pas cédé à bas prix.
Le milieu français a déjà succédé à Casemiro au Real, qu’il a rejoint quelques semaines avant le départ du vétéran brésilien vers Manchester. Il a remporté la Liga et la Ligue des champions avec les Merengues.
Âgé de 26 ans, il représente à la fois une option plus jeune de deux ans que le talisman de Newcastle Bruno et un profil plus expérimenté que le jeune Anderson, 23 ans. Des paramètres que les dirigeants mancuniens intégreront forcément dans l’équation à Old Trafford.
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Casemiro quitte Old Trafford en tant que joueur libre.
Remplacer Casemiro s’annonce complexe, tant ses statistiques sont impressionnantes à l’approche de la fin de son contrat, et de nombreux supporters de Manchester United espèrent que le milieu brésilien de 34 ans restera au club au moins une saison supplémentaire.
Son départ, semble-t-il inévitable, laissera un vide considérable au milieu de terrain. Plusieurs pistes ont déjà été activées, les Red Devils souhaitant éviter de s’enliser dans de longues sagas durant un mercato qui s’étendra jusqu’à la Coupe du monde 2026.
Guimaraes, Anderson, Tchouameni : qui est le mieux adapté à Manchester United ?
Interrogé sur le joueur qu’il recruterait s’il devait choisir entre Guimaraes, Anderson ou Tchouameni, l’ancien attaquant de Manchester United, Saha – s’exprimant en exclusivité pour Betinia – a déclaré à GOAL : « En tenant compte du vide laissé par le départ de Casemiro, il faut un joueur expérimenté, capable de garantir le même niveau de qualité et de justesse dans le placement au milieu de terrain.
À mes yeux, Guimaraes est le profil le plus adapté : il connaît déjà la Premier League, il est agressif au bon sens du terme et très technique. Il pourrait toutefois améliorer son total de buts pour devenir un joueur complet.
« Tchouameni est sans doute celui qui a le plus d’expérience au très haut niveau. Il évolue déjà sous une pression énorme presque tous les jours, ce qui correspond au profil de Casemiro. Il a donc déjà remplacé ce dernier.
Ces trois profils font donc sens. Adam Wharton s’est distingué, mais si je devais choisir, je pencherais pour Guimaraes et Tchouameni. »
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La Ligue des champions : un atout majeur dans les négociations de transfert de Manchester United
Se séparer d’Anderson pourrait être la décision la plus judicieuse pour Manchester United, d’autant plus que le joueur figurerait aussi sur les tablettes de son grand rival, Manchester City. Ce dernier possède déjà Rodri, Nico González et Tijjani Reijnders, une concurrence qui pourrait inciter les cibles potentielles à privilégier des destinations moins exigeantes.
Un retour en Ligue des champions pour la saison 2026-2027 constituerait un atout précieux pour les Red Devils dans leurs négociations concernant des transferts onéreux, et plusieurs observateurs estiment qu’il ne leur manquerait que quelques recrues ciblées pour retrouver le devant de la scène en Premier League.