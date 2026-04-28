Selon les rumeurs, le milieu international anglais Anderson serait estimé à 100 millions de livres (135 millions de dollars) en cas de départ des Reds. La star brésilienne Guimarães pourrait aussi réclamer un transfert à neuf chiffres, tandis que l’international français Tchouameni, déjà arrivé au Real Madrid peu avant le départ de Casemiro pour Manchester, ne sera pas cédé à bas prix.

Le milieu français a déjà succédé à Casemiro au Real, qu’il a rejoint quelques semaines avant le départ du vétéran brésilien vers Manchester. Il a remporté la Liga et la Ligue des champions avec les Merengues.

Âgé de 26 ans, il représente à la fois une option plus jeune de deux ans que le talisman de Newcastle Bruno et un profil plus expérimenté que le jeune Anderson, 23 ans. Des paramètres que les dirigeants mancuniens intégreront forcément dans l’équation à Old Trafford.