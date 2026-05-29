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Selon les dernières informations, Manchester United aurait identifié sa « cible prioritaire » au poste de milieu de terrain, alors que le club est régulièrement associé aux noms d’Elliot Anderson, Sandro Tonali et Fede Valverde
Qui pour remplacer Casemiro à Manchester United ?
L'international brésilien Casemiro s'apprête à clore quatre années en Angleterre : son contrat expire et il devient libre de s'engager où il le souhaite. L'ex-star du Real Madrid, 34 ans, laisse un vide considérable au cœur du milieu de terrain de Manchester United.
Pour éviter toute perte de puissance dans l’entrejeu, Michael Carrick et son staff doivent donc réagir vite. Plusieurs cibles ont été identifiées et font l’objet d’une analyse approfondie.
Alors que le mercato approche, des sommes astronomiques circulent : la star anglaise Anderson, futur participant à la Coupe du monde, serait évaluée à plus de 100 millions de livres sterling. Manchester United cherche néanmoins des recrues à la fois pertinentes à court terme et prometteuses à long terme.
Adam Wharton et Carlos Baleba ont également été cochés sur la short-list, car ils cumulent déjà une expérience significative en Premier League et affichent un fort potentiel de progression. Reste à savoir sur quel profil les Red Devils jetteront finalement leur dévolu, alors que des talents allant du Real Madrid à Brighton sont encore sur leur radar.
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Anderson, Tonali, Valverde : quel milieu de terrain Manchester United devrait-il recruter ?
Interrogé sur les joueurs qu’il recruterait s’il gérait le budget transferts de Manchester United, l’ex-milieu des Red Devils Djemba-Djemba s’est confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec World Cup Betting : « Manchester United est un grand club qui veut remporter des trophées, retrouver le sommet et y rester. Pour moi, le premier choix serait Valverde, et le deuxième, Baleba.
« Ils ont terminé troisièmes, ils vont en Ligue des champions, maintenant ils ont besoin de joueurs expérimentés, capables de conserver le ballon et d’insuffler l’esprit du jeu.
Valverde est l’homme de la situation : un milieu polyvalent capable de jouer ailier ou arrière droit, comme je l’ai déjà vu le faire. Si on me demandait de choisir, je prendrais d’abord Valverde, puis Baleba. »
Casemiro aurait-il pu disputer une saison supplémentaire ?
Manchester United fait son retour en Ligue des champions, quinze ans après sa dernière finale dans cette prestigieuse compétition. Le club a déjà remporté deux fois le titre sans connaître la défaite dans cette épreuve – en 1999 et en 2008 – et Bally Bet a établi un classement des équipes ayant réussi cet exploit, en prévision de la finale de 2026 qui opposera Arsenal au Paris Saint-Germain.
Le triplé mancunien ferme ainsi la marche avec un taux de victoires de seulement 46,2 %, tandis que le Bayern Munich 2020, auteur d’un parcours 100 % gagnant, dont une victoire 8-2 contre Lionel Messi et Barcelone, occupe le sommet du classement.
Les Red Devils espèrent rééditer cet exploit lors des prochaines éditions, mais ils devront relever le défi sans Casemiro, tandis qu’une nouvelle génération de milieux de terrain est appelée à devenir les rouages essentiels d’une machine bien huilée.
Interrogé sur un éventuel maintien d’un an supplémentaire au « Théâtre des Rêves » pour Casemiro, quintuple vainqueur de la C1, Djemba-Djemba a confié : « Il a réalisé une excellente saison. J’espérais qu’il resterait une année de plus ; c’est un milieu de terrain fantastique. Il possède une expérience immense.
J’aurais adoré qu’il reste un an de plus, mais ce n’est pas moi qui décide. C’est lui qui décide, mais je pense qu’il était trop tôt pour qu’il annonce son départ. C’était trop tôt, car ensuite, quand Michael Carrick est arrivé, tout a changé, n’est-ce pas ?
Tout était en train de changer : il jouait bien, l’équipe jouait bien, elle est remontée en première division et se qualifie maintenant pour la Ligue des champions. Je pense qu’il était trop tôt pour qu’il annonce son départ. J’espérais qu’il resterait encore un an, mais malheureusement, c’est le football. »
- AFP
Le mercato estival s’ouvre le 15 juin.
Casemiro manquera cruellement à Manchester United, en raison de sa qualité et de sa grande expérience, mais plusieurs options laissent penser qu’un digne successeur peut être trouvé pour ce Sud-Américain infatigable.
Carrick, qui vient de signer un contrat définitif pour rester à la tête des Red Devils, est chargé de repérer les talents et de dépenser judicieusement. Il s’agit de dénicher dès la saison 2026-2027 un nouveau venu capable de s’imposer aux côtés de Bruno Fernandes, le capitaine recordman du club, afin de nourrir les ambitions de titre en Premier League.