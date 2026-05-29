Selon les dernières informations, Manchester United aurait identifié sa « cible prioritaire » au poste de milieu de terrain, alors que le club est régulièrement associé aux noms d’Elliot Anderson, Sandro Tonali et Fede Valverde

L'international brésilien Casemiro s'apprête à clore quatre années en Angleterre : son contrat expire et il devient libre de s'engager où il le souhaite. L'ex-star du Real Madrid, 34 ans, laisse un vide considérable au cœur du milieu de terrain de Manchester United.

Pour éviter toute perte de puissance dans l’entrejeu, Michael Carrick et son staff doivent donc réagir vite. Plusieurs cibles ont été identifiées et font l’objet d’une analyse approfondie.

Alors que le mercato approche, des sommes astronomiques circulent : la star anglaise Anderson, futur participant à la Coupe du monde, serait évaluée à plus de 100 millions de livres sterling. Manchester United cherche néanmoins des recrues à la fois pertinentes à court terme et prometteuses à long terme.

Adam Wharton et Carlos Baleba ont également été cochés sur la short-list, car ils cumulent déjà une expérience significative en Premier League et affichent un fort potentiel de progression. Reste à savoir sur quel profil les Red Devils jetteront finalement leur dévolu, alors que des talents allant du Real Madrid à Brighton sont encore sur leur radar.