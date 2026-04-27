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Selon les dernières informations, Manchester United aurait déployé des recruteurs pour surveiller de près l’attaquant de l’AC Milan, estimant qu’une offre d’environ 52 millions de livres sterling pourrait suffire à finaliser le transfert
Les Red Devils intensifient leurs efforts de recrutement.
Selon Calcio Mercato, des recruteurs de Manchester United étaient présents à San Siro dimanche soir pour observer Leao lors du match nul 0-0 entre le Milan et la Juventus. Le joueur de 26 ans a disputé 81 minutes, et les supporters locaux ont une nouvelle fois hué l'attaquant à sa sortie du terrain, celui-ci n'ayant pas réussi à débloquer la situation dans une rencontre prudente qui a permis aux Rossoneri de conserver leur troisième place au classement de la Serie A.
Malgré les lourds investissements estivaux ayant déjà permis l’arrivée de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko, Manchester United s’apprête à nouveau à agir sur le marché des transferts. La cellule de recrutement vise à renforcer l’effectif de Michael Carrick avec des éléments de haut niveau, afin de consolider une saison qui les a menés aux portes de la qualification en Ligue des champions.
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Le montant de la transaction, particulièrement avantageux, a été dévoilé.
Longtemps considéré comme l’un des joyaux du football italien, Rafael Leao ne serait plus intouchable aux yeux de la direction milanaise. Selon l’article, une offre d’environ 52 millions de livres sterling pourrait inciter le club lombard à le céder, afin de rétablir ses finances avant la clôture de l’exercice.
Sous contrat jusqu’en 2026, l’international portugais pourrait donc changer d’air si le club recevait une offre conforme à ses attentes. Pour un joueur de son profil et de son âge, beaucoup d’observateurs estiment qu’il s’agit d’une opportunité rare, d’autant plus qu’il peut évoluer aussi bien sur l’aile gauche qu’en pointe.
Romano confirme des approches de clubs de Premier League.
L’expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé ces rumeurs, indiquant que plusieurs clubs anglais se sont activement renseignés sur le dossier. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, il a précisé que, bien que le processus en soit encore à ses débuts, les formations de tête de la Premier League préparent déjà le terrain pour une opération majeure.
« Je peux vous confirmer que plusieurs clubs de Premier League ont déjà pris contact pour s’informer de la situation de Leao… D’après mes informations, deux formations anglaises ont effectué des démarches pour obtenir des détails sur son dossier », a expliqué l’expert. Et d’ajouter : « Il n’y a pas encore de offres concrètes ni de négociations officielles, mais les clubs de Premier League ont entamé leurs vérifications. »
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Concurrence et enjeu de la Ligue des champions
Manchester United va devoir affronter une concurrence internationale pour recruter Rafael Leao : Barcelone et plusieurs clubs de Saudi Pro League sont aussi sur les rangs pour s’attacher les services de l’ancien Lillois. Liverpool, qui anticipe l’après-Mohamed Salah, est également dans la course, transformant ce dossier en l’un des feuilletons les plus attendus de l’été.
Pour espérer le recruter, United doit d’abord valider son billet pour le top 5. Une victoire contre Brentford permettrait à l’équipe de Carrick de prendre 11 points d’avance sur Brighton, 6e, et de quasiment assurer sa place. Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, le club mancunien veut conclure rapidement afin d’éviter une nouvelle flambée du prix du joueur après la compétition nord-américaine.