Selon Calcio Mercato, des recruteurs de Manchester United étaient présents à San Siro dimanche soir pour observer Leao lors du match nul 0-0 entre le Milan et la Juventus. Le joueur de 26 ans a disputé 81 minutes, et les supporters locaux ont une nouvelle fois hué l'attaquant à sa sortie du terrain, celui-ci n'ayant pas réussi à débloquer la situation dans une rencontre prudente qui a permis aux Rossoneri de conserver leur troisième place au classement de la Serie A.

Malgré les lourds investissements estivaux ayant déjà permis l’arrivée de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko, Manchester United s’apprête à nouveau à agir sur le marché des transferts. La cellule de recrutement vise à renforcer l’effectif de Michael Carrick avec des éléments de haut niveau, afin de consolider une saison qui les a menés aux portes de la qualification en Ligue des champions.