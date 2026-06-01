Manchester United est en pole position pour recruter Fernandes cet été. Les Red Devils voient dans ce jeune Portugais une solution à long terme et envisagent de l’associer au capitaine Bruno Fernandes dans un milieu de terrain remanié.

Selon des sources interrogées par CaughtOffside, le comité des transferts mancunien a « accéléré les négociations » avec l’entourage du joueur. La perspective de rejoindre Old Trafford séduit particulièrement le jeune homme, d’autant plus que Fernandes serait lui-même motivé à l’idée de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.