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Selon les dernières informations, Manchester United aurait « accéléré les négociations » pour recruter un milieu de terrain évalué à 38 millions de livres sterling, mais le club mancunien doit encore repousser la concurrence d’Arsenal, de Chelsea, du PSG et de l’Inter pour finaliser cette opération
Les Red Devils prennent la première place du classement.
Manchester United est en pole position pour recruter Fernandes cet été. Les Red Devils voient dans ce jeune Portugais une solution à long terme et envisagent de l’associer au capitaine Bruno Fernandes dans un milieu de terrain remanié.
Selon des sources interrogées par CaughtOffside, le comité des transferts mancunien a « accéléré les négociations » avec l’entourage du joueur. La perspective de rejoindre Old Trafford séduit particulièrement le jeune homme, d’autant plus que Fernandes serait lui-même motivé à l’idée de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.
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Une course très disputée pour la star des Hammers
Si l’équipe de Michael Carrick mène la danse, elle n’est pas seule sur le coup. Arsenal suit toujours Fernandes pour remplacer Christian Norgaard, tandis que les cadors européens Paris Saint-Germain et Atlético de Madrid surveillent aussi le dossier.
Chelsea et Aston Villa suivent aussi le dossier, déterminés à conserver le milieu de terrain en Premier League. En Italie, les cadors de la Serie A, Inter, Juventus et Naples, surveillent la situation et pressent pour attirer le joueur.
Menacé par la relégation, West Ham est contraint de réagir.
West Ham avait recruté Fernandes l’été dernier à Southampton pour 38 millions de livres (51 millions de dollars). Mais la saison décevante des Hammers et la nécessité d’une refonte sportive augmentent fortement la probabilité de son départ lors du prochain mercato.
Les Hammers estiment aujourd’hui sa valeur entre 42 et 50 millions de livres (67 millions de dollars), mais ce chiffre pourrait baisser après la relégation. Sous contrat jusqu’en 2030 et sans clause libératoire, le milieu portugais offre à son club une solide base de négociation. Toutefois, les contraintes financières liées à la Championship rendent un départ de plus en plus probable.
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Une bataille stratégique pour recruter un talent de premier plan
À 21 ans, il cherche à clarifier rapidement son avenir pour se concentrer sur le terrain, après avoir prouvé qu’il pouvait briller même au sein d’une équipe en difficulté. C’est un joueur au talent exceptionnel qui a démontré ses qualités dans un contexte délicat, et les recruteurs ne doutent guère qu’il possède l’étoffe nécessaire pour évoluer au plus haut niveau des compétitions européennes. Au final, la bataille pour l’avenir de Fernandes s’annonce comme une partie d’échecs entre la stratégie financière de West Ham et les ambitions des clubs d’élite européens.