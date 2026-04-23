Selon les dernières informations, Manchester City serait en pole position pour recruter Elliot Anderson, devançant ainsi Manchester United dans ce dossier

Selon Sky Sports, Manchester City serait en pole position pour recruter le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, cet été. Les Citizens font partie des grands clubs qui courtisent le joueur de 23 ans ; Manchester United et Arsenal manifesteraient également un vif intérêt pour s'attacher ses services.

Cependant, tous les observateurs s’accordent à dire que l’international anglais est destiné à rejoindre l’Etihad Stadium. Sa valeur a flambé depuis son transfert de 35 millions de livres sterling de Newcastle United au City Ground en juillet 2024, et il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’élite.