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Selon les dernières informations, Manchester City serait en pole position pour recruter Elliot Anderson, devançant ainsi Manchester United dans ce dossier
La direction d’Etihad entend renforcer son milieu de terrain.
Selon Sky Sports, Manchester City serait en pole position pour recruter le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, cet été. Les Citizens font partie des grands clubs qui courtisent le joueur de 23 ans ; Manchester United et Arsenal manifesteraient également un vif intérêt pour s'attacher ses services.
Cependant, tous les observateurs s’accordent à dire que l’international anglais est destiné à rejoindre l’Etihad Stadium. Sa valeur a flambé depuis son transfert de 35 millions de livres sterling de Newcastle United au City Ground en juillet 2024, et il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’élite.
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L'évolution du milieu de terrain sous Pep Guardiola
L’intérêt pour Anderson intervient en pleine période de transition au milieu de terrain de Manchester City. Bernardo Silva partira libre en juin, l’avenir de Mateo Kovacic et Nico González reste flou, et le Real Madrid continue de courtiser Rodri, même si City fait tout pour le prolonger.
Sur le plan du style de jeu, Anderson possède des qualités capables de compléter celles de Rodri ou, le cas échéant, de le remplacer. Si l’Espagnol excelle dans la distribution sous pression, le Brésilien se distingue par son agressivité dans les duels et sa capacité à transporter le ballon. La saison passée, il a remporté 270 duels, un record en championnat, soit plus du double du total de Rodri (106), illustrant le profil physique que Guardiola privilégie au milieu de terrain.
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Élargir la recherche de talents
Si Anderson demeure la priorité, Manchester City explore parallèlement d’autres pistes, selon Sky Sports. Les Citizens surveillent de près Yan Diomande, jeune ailier du RB Leipzig, également dans le viseur de Liverpool et du Bayern Munich. Ils s’intéressent aussi à l’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi, auteur de 11 buts en 31 matchs cette saison.
Enfin, le secteur défensif est également dans le viseur, le jeune latéral droit de Feyenoord, Givairo Read, étant envisagé pour renforcer le couloir droit de la défense.
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Les espoirs anglais et leur valeur marchande
Le calendrier d’un éventuel transfert demeure incertain : il n’est pas encore clair s’il pourra être finalisé avant ou après la prochaine Coupe du monde. Anderson devrait tenir un rôle clé au sein de l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel durant le tournoi, ce qui pourrait encore faire grimper son prix.
Sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en juin 2029, le joueur devrait faire l’objet d’une indemnité de transfert importante. Il figure parmi l’élite des milieux axiaux susceptibles de changer de club cet été, un groupe qui comprend également Adam Wharton, Sandro Tonali et Carlos Baleba.