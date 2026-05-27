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Selon les dernières informations, Manchester City négocie pour rapatrier Pedro Porro en provenance de Tottenham
City s’intéresse à un défenseur des Spurs
Selon AS, Manchester City aurait déjà entamé des démarches pour recruter Porro lors du mercato estival. Le club s’apprête à vivre un changement majeur et envisage de nommer Maresca au poste d’entraîneur, marquant la fin d’une ère de dix ans sous Guardiola.
Si le club mancunien a échoué à conserver son titre de champion d’Angleterre ces deux dernières saisons, il a tout de même conclu l’exercice en cours par un doublé national, s’adjugeant la FA Cup et la Carabao Cup. De leur côté, les Spurs ont traversé une saison chaotique et n’ont évité la relégation que lors de la dernière journée sous la direction de Roberto De Zerbi.
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Porro brille malgré une saison agitée
Porro a été l’une des rares lueurs d’espoir du club londonien durant une période tumultueuse. Cette saison, il a totalisé 3 923 minutes de jeu en 47 matchs, marquant deux buts et délivrant six passes décisives en Premier League, en Ligue des champions et dans les coupes nationales.
On retiendra surtout son but et sa passe décisive lors du match nul 4-2 en Ligue des champions contre l’Atlético Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le club londonien devra pourtant convaincre le défenseur de rester, alors que De Zerbi le considère comme un maillon essentiel de son projet de reconstruction.
Viana mène la poursuite
Manchester City connaît bien Pedro Porro : le club l’avait déjà dans son effectif avant de le céder au Sporting CP. L’arrière droit s’est forgé une solide réputation au Portugal. Ce parcours a été suivi de près par Hugo Viana, l’actuel directeur sportif de City, qui connaît parfaitement le joueur pour avoir travaillé avec lui à Lisbonne.
Soucieux de régler leurs problèmes persistants sur le flanc droit, les Citizens ont donc agi vite pour se placer en pole position. Reste à convaincre Tottenham, qui a fixé un prix de départ ferme : tout prétendant devra débourser 50 millions de livres sterling pour l’arracher à Londres cet été.
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Et maintenant ?
Avec l’ouverture du mercato, Manchester City devrait intensifier ses efforts pour recruter Porro et conclure l’affaire avant le début de la Coupe du monde. Tottenham doit désormais choisir : tirer parti de l’évaluation à 50 millions de livres sterling ou contraindre sa star à honorer son contrat à long terme. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales, alors que Maresca entame la refonte de son effectif à Manchester, tandis que les Spurs tentent désespérément de conserver leur joueur le plus fiable.