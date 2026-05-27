Selon les dernières informations, Manchester City négocie pour rapatrier Pedro Porro en provenance de Tottenham

Selon AS, Manchester City aurait déjà entamé des démarches pour recruter Porro lors du mercato estival. Le club s’apprête à vivre un changement majeur et envisage de nommer Maresca au poste d’entraîneur, marquant la fin d’une ère de dix ans sous Guardiola.

Si le club mancunien a échoué à conserver son titre de champion d’Angleterre ces deux dernières saisons, il a tout de même conclu l’exercice en cours par un doublé national, s’adjugeant la FA Cup et la Carabao Cup. De leur côté, les Spurs ont traversé une saison chaotique et n’ont évité la relégation que lors de la dernière journée sous la direction de Roberto De Zerbi.