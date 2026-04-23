Selon les dernières informations, Manchester City envisagerait un transfert retentissant pour le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández

Selon The Athletic, Manchester City s’est imposé comme un prétendant inattendu pour le milieu de terrain de Chelsea, Fernandez, alors que le club entame la planification d’un important remaniement estival. Le champion du monde argentin serait en tête d’une short-list établie par les dirigeants des Citizens, déterminés à renforcer contrôle et dynamisme au milieu de terrain.

Cette démarche s’inscrit dans la réflexion plus large sur l’avenir du milieu de terrain citizen. Les blessures à répétition de joueurs clés comme Rodri, combinées au départ annoncé de Bernardo Silva en fin de saison, poussent les dirigeants de l’Etihad Stadium à voir en Fernandez un profil capable de s’épanouir sous les exigences tactiques du club.