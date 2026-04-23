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Selon les dernières informations, Manchester City envisagerait un transfert retentissant pour le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández
Selon les observateurs, City considère Fernandez comme une solution crédible pour renforcer son milieu de terrain.
Selon The Athletic, Manchester City s’est imposé comme un prétendant inattendu pour le milieu de terrain de Chelsea, Fernandez, alors que le club entame la planification d’un important remaniement estival. Le champion du monde argentin serait en tête d’une short-list établie par les dirigeants des Citizens, déterminés à renforcer contrôle et dynamisme au milieu de terrain.
Cette démarche s’inscrit dans la réflexion plus large sur l’avenir du milieu de terrain citizen. Les blessures à répétition de joueurs clés comme Rodri, combinées au départ annoncé de Bernardo Silva en fin de saison, poussent les dirigeants de l’Etihad Stadium à voir en Fernandez un profil capable de s’épanouir sous les exigences tactiques du club.
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Chelsea va devoir se battre pour conserver son joueur le plus cher de l'histoire du football britannique.
Sous contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2032, Fernandez attirerait malgré tout l’attention de Manchester City, prêt à étudier un transfert. Pilier de Chelsea depuis son arrivée en provenance du Benfica, le milieu de terrain pourrait être tenté par la course aux titres majeurs que propose le projet citizen.
En interne, les discussions chez les Citizens mettent en exergue la qualité de sa passe et sa capacité à dicter le tempo du match, deux atouts majeurs. Malgré les performances irrégulières de Chelsea, la cote du joueur de 25 ans demeure élevée auprès des entraîneurs d’élite européens.
City s'apprête à mettre à l'épreuve la détermination de ses rivaux londoniens
Manchester City semble de plus en plus disposé à concrétiser son intérêt par une offre financière substantielle. Sa cellule de recrutement, chargée d’identifier des joueurs capables de s’insérer sans accroc dans un jeu basé sur la possession, voit en Fernandez le profil idéal du technicien à la « City ».
Pour Chelsea, perdre un élément du calibre de Fernandez au profit d’un rival direct de Premier League serait un véritable coup dur. Toutefois, la nécessité constante pour le club londonien d’équilibrer ses comptes et de rationaliser son effectif pléthorique pourrait, en théorie, ouvrir la voie à des négociations si une offre substantielle était présentée.
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Le mercato estival approche à grands pas alors que le club envisage de faire une offre officielle
Aucun contact officiel n’a encore été établi entre les deux clubs, mais Manchester City devrait continuer à suivre le joueur jusqu’à la fin de la saison en cours. Beaucoup dépendra du classement final de Chelsea en championnat et de ses propres projets, notamment avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur suite au récent limogeage de Liam Rosenior.
Alors que le mercato estival approche, ce dossier s’annonce comme l’une des grandes sagas de l’intersaison. Reste à savoir si City parviendra à convaincre Chelsea de se séparer de son pilier du milieu de terrain, mais cet intérêt témoigne de l’ambition du géant mancunien.