Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Manchester City aurait trouvé un accord verbal avec son ailier Jeremy Doku pour prolonger son contrat, initialement prévu jusqu’en 2028.
Traduit par
Selon les dernières informations, Manchester City aurait déjà trouvé un accord verbal pour prolonger le contrat d’un de ses joueurs stars
Selon ces informations, son nouveau contrat serait valable jusqu’en 2031 et s’accompagnerait d’une augmentation de salaire significative. L’ailier avait rejoint l’Angleterre en 2023 en provenance du Stade Rennais pour environ 60 millions d’euros et n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Premier League.
Au sein des Sky Blues, il est rapidement devenu un titulaire incontournable et a figuré parmi les joueurs clés du vice-champion d’Angleterre la saison passée, compilant 22 points en 47 matchs officiels.
Actuellement, Doku prend part à la Coupe du monde avec la sélection belge, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour leur entrée en lice, les Diables Rouges ont partagé les points avec l’Égypte (1-1).
- Getty Images Sport
Josko Gvardiol, courtisé par le Bayern Munich, serait sur le point de prolonger son contrat avec Manchester City.
Outre Doku, Romano indique que le transfert de son coéquipier en défense, Josko Gvardiol, à Manchester City devrait bientôt être officialisé. Son contrat devrait lui aussi être prolongé jusqu'en 2031. L'ancien joueur de Leipzig avait récemment été pressenti au FC Bayern Munich, qui cherche toujours à renforcer sa défense centrale, notamment si Min-jae Kim ou Hiroki Ito venaient à partir.
Jeremy Doku : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
47
buts
8 passes décisifs.
Passes décisives
14