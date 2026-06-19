Selon les dernières informations, Manchester City aurait déjà trouvé un accord verbal pour prolonger le contrat d’un de ses joueurs stars

Selon ces informations, son nouveau contrat serait valable jusqu’en 2031 et s’accompagnerait d’une augmentation de salaire significative. L’ailier avait rejoint l’Angleterre en 2023 en provenance du Stade Rennais pour environ 60 millions d’euros et n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Premier League.

Au sein des Sky Blues, il est rapidement devenu un titulaire incontournable et a figuré parmi les joueurs clés du vice-champion d’Angleterre la saison passée, compilant 22 points en 47 matchs officiels.

Actuellement, Doku prend part à la Coupe du monde avec la sélection belge, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour leur entrée en lice, les Diables Rouges ont partagé les points avec l’Égypte (1-1).