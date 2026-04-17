Fenerbahçe Istanbul envisagerait de faire revenir le défenseur central sud-coréen. C'est ce qu'affirme Sercan Hamzaoglu, un journaliste généralement bien informé sur les activités de transfert du club stambouliote. Selon lui, une rencontre aurait déjà eu lieu dans la capitale turque entre les conseillers de la star du FCB et les responsables du club.
Traduit par
Selon les dernières informations, les émissaires du club étaient déjà sur place. Un grand club turc serait fortement intéressé par la star défensive du FC Bayern Munich
Kim a déjà porté le maillot de Fenerbaçhe entre 2021 et 2022. Il a ensuite rejoint le SSC Naples pour environ 20 millions d’euros, avant de s’engager avec le FC Bayern Munich pour 50 millions d’euros, fraîchement couronné du Scudetto 2023.
Au Bayern, où il n’est plus un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Jonathan Tah, il a formé la charnière centrale numéro un avec Dayot Upamecano la saison dernière, mais il est désormais souvent cantonné au banc.
Un départ lors du prochain mercato n’est donc pas exclu. Le club bavarois ne s’opposerait pas à la vente de Kim si une offre appropriée était déposée, et la presse évoque une indemnité d’environ 30 millions d’euros.
- Getty
Selon les dernières rumeurs, plusieurs clubs italiens de premier plan se seraient également penchés sur le dossier de Min-Jae Kim.
Le défenseur sud-coréen de 29 ans se retrouverait dans le viseur de plusieurs clubs italiens. À la Juventus Turin, Luciano Spalletti, qui l’a déjà entraîné à Naples, le considère comme sa priorité pour le mercato estival. L’AC Milan suivrait également le dossier.
Fenerbahçe pourrait toutefois peiner à rivaliser avec de tels prétendants : sur le plan sportif, un départ vers la Süper Lig représenterait un pas en arrière pour Kim, même si Istanbul pourrait l’attirer par des promesses salariales.
Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028, le défenseur central pourrait toutefois changer d’air dès cet été. L’été dernier, il avait déjà la possibilité de partir en cas d’offre convaincante, mais il avait choisi de rester à Munich pour évaluer son rôle sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany. Pour l’instant, rien n’indique que sa situation va évoluer : lors des rencontres de haut niveau, comme en Ligue des champions face au Real Madrid, Dayot Upamecano et Min-jae Kim restent les titulaires incontestés au cœur de la défense bavaroise.