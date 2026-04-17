Kim a déjà porté le maillot de Fenerbaçhe entre 2021 et 2022. Il a ensuite rejoint le SSC Naples pour environ 20 millions d’euros, avant de s’engager avec le FC Bayern Munich pour 50 millions d’euros, fraîchement couronné du Scudetto 2023.

Au Bayern, où il n’est plus un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Jonathan Tah, il a formé la charnière centrale numéro un avec Dayot Upamecano la saison dernière, mais il est désormais souvent cantonné au banc.

Un départ lors du prochain mercato n’est donc pas exclu. Le club bavarois ne s’opposerait pas à la vente de Kim si une offre appropriée était déposée, et la presse évoque une indemnité d’environ 30 millions d’euros.