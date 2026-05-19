Selon le Kölner Stadt-Anzeiger, le projet d’une opération spectaculaire pour rapatrier Özcan prend progressivement forme.
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Selon les dernières informations, les discussions seraient déjà en cours : Salih Özcan restera-t-il en Bundesliga après son départ du BVB ?
Malgré les sceptiques au sein du FC Cologne, qui estiment que le milieu défensif de 28 ans serait trop onéreux pour les « Billy Goats », la situation en coulisses est bien différente : d’après l’article, un échange direct et soutenu aurait déjà eu lieu entre les dirigeants du club et le joueur. Aucun montant précis n’a toutefois encore été évoqué.
Özcan vient tout juste de faire ses adieux au Borussia Dortmund après quatre ans passés au club. Ce n’est un secret pour personne : ce natif de Cologne, qui a porté le maillot du FC pendant près de quinze ans avant son départ à l’été 2022 (y compris un prêt au Holstein Kiel), a laissé son cœur dans la ville aux deux tours.
Selon plusieurs sources, l’international pourrait envisager un retour dans le club de son cœur, d’autant qu’il doit oublier une saison sportive frustrante : sous les ordres de l’entraîneur du BVB Niko Kovac, Özcan a connu une situation extrêmement délicate et a passé la plupart de son temps sur le banc. En revanche, il est un maillon essentiel de la sélection turque, où ses qualités sont reconnues et où il figure parmi les cadres pour la prochaine Coupe du monde.
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Selon nos informations, Özcan susciterait l’intérêt de plusieurs clubs.
Le FC n’est toutefois pas seul dans la course. Après l’échec d’un transfert au FC Gênes l’hiver dernier, le Werder Brême s’est à son tour manifesté. Des rumeurs, plus vagues, évoquent aussi plusieurs grands clubs turcs.
Selon Thomas Kessler, le directeur sportif du club rhénan, le dialogue avec Özcan n’a jamais été interrompu. Si toutes les instances du club valident l’opération, le dossier pourrait être bouclé rapidement.
Fort de 177 matchs de Bundesliga, 28 sélections et 19 rencontres de Ligue des champions, le joueur polyvalent apporterait expérience et leadership, tout en comblant deux lacunes majeures au milieu de terrain.
Un remaniement se profile-t-il au milieu de terrain du FC Cologne ?
Le maintien du FC Cologne active automatiquement l’option d’achat de Tom Krauß, qui rejoint donc définitivement Mainz 05, tandis que le prêt d’Isak Johannesson est bien validé. Concernant Denis Huseinbasic, la direction a déjà tranché : sous contrat jusqu’en 2027, il pourra partir dès cet été si une offre satisfaisante arrive.
Concernant le jeune talent de 19 ans Felipe Chavez, son maintien au club est très incertain : il n’a disputé que 108 minutes lors de la phase retour, ce qui rend peu probable l’exercice par le FC Cologne de l’option d’achat, pourtant chiffrée à plusieurs millions d’euros et incluant un droit de rachat en faveur du Bayern Munich.
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Le FC Cologne cherche à recruter deux nouveaux milieux de terrain.
Kessler a depuis longtemps identifié des alternatives, d’autant plus que deux nouveaux joueurs devraient arriver pour renforcer le milieu de terrain. Le Danois Silas Andersen (BK Häcken), international U21, était déjà un candidat sérieux cet hiver, mais il a finalement prolongé son contrat en Suède.
Par ailleurs, le retour d’Ellyes Skhiri fait fantasmer les supporters. Âgé de 31 ans et sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2027, le milieu tunisien soulève toutefois des interrogations sur le plan financier au sein du club.