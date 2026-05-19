Selon les dernières informations, les discussions seraient déjà en cours : Salih Özcan restera-t-il en Bundesliga après son départ du BVB ?

Malgré les sceptiques au sein du FC Cologne, qui estiment que le milieu défensif de 28 ans serait trop onéreux pour les « Billy Goats », la situation en coulisses est bien différente : d’après l’article, un échange direct et soutenu aurait déjà eu lieu entre les dirigeants du club et le joueur. Aucun montant précis n’a toutefois encore été évoqué.

Özcan vient tout juste de faire ses adieux au Borussia Dortmund après quatre ans passés au club. Ce n’est un secret pour personne : ce natif de Cologne, qui a porté le maillot du FC pendant près de quinze ans avant son départ à l’été 2022 (y compris un prêt au Holstein Kiel), a laissé son cœur dans la ville aux deux tours.

Selon plusieurs sources, l’international pourrait envisager un retour dans le club de son cœur, d’autant qu’il doit oublier une saison sportive frustrante : sous les ordres de l’entraîneur du BVB Niko Kovac, Özcan a connu une situation extrêmement délicate et a passé la plupart de son temps sur le banc. En revanche, il est un maillon essentiel de la sélection turque, où ses qualités sont reconnues et où il figure parmi les cadres pour la prochaine Coupe du monde.