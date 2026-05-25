Tout indique que ce stratège portugais expérimenté prendra bientôt les commandes du Real Madrid, mais le processus de nomination est actuellement gelé pour des raisons administratives.

SelonRTP, ce blocage s’explique par un imbroglio politique au Bernabéu : Florentino Pérez affronte en effet sa première élection présidentielle contestée depuis vingt ans.

Bien qu’un accord verbal pour un contrat de trois ans ait été trouvé, Florentino Pérez doit désormais se consacrer à sa campagne contre son adversaire Enrique Riquelme. Cette lutte de pouvoir interne empêche pour l’instant la signature officielle des documents, ce qui signifie que Mourinho reste, au moins jusqu’à la clôture des urnes, sous contrat avec le Benfica.



