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Selon les dernières informations, le retard pris par José Mourinho dans l’activation de la clause libératoire de Benfica pourrait coûter 15 millions d’euros au Real Madrid
Les élections présidentielles reportent l'annonce concernant Madrid
Tout indique que ce stratège portugais expérimenté prendra bientôt les commandes du Real Madrid, mais le processus de nomination est actuellement gelé pour des raisons administratives.
SelonRTP, ce blocage s’explique par un imbroglio politique au Bernabéu : Florentino Pérez affronte en effet sa première élection présidentielle contestée depuis vingt ans.
Bien qu’un accord verbal pour un contrat de trois ans ait été trouvé, Florentino Pérez doit désormais se consacrer à sa campagne contre son adversaire Enrique Riquelme. Cette lutte de pouvoir interne empêche pour l’instant la signature officielle des documents, ce qui signifie que Mourinho reste, au moins jusqu’à la clôture des urnes, sous contrat avec le Benfica.
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Benfica touche le jackpot à l'expiration de la clause
Ce report coûte cher au géant espagnol. Mardi 26 mai, la période permettant au Real Madrid d'activer une clause de départ réduite à 7 M€ a expiré. Les clubs intéressés doivent désormais débourser une somme bien plus élevée pour arracher l'ancien coach de Chelsea et Manchester United à Lisbonne.
Depuis, la clause libératoire du technicien portugais est revenue à son montant initial de 15 millions d’euros. Une somme que le président du Benfica, Rui Costa, n’hésitera pas à réclamer intégralement, ou qu’il pourra utiliser comme levier pour contraindre les Merengues à des discussions directes et ardues afin d’obtenir un accord.
Une affaire inachevée pour le « Special One »
Malgré les complications financières et politiques, José Mourinho affiche un calme imperturbable et une détermination sans faille à réussir son retour au Real Madrid. Entre 2010 et 2013, le technicien portugais a mené les Merengues à un sacre en Liga avec un record historique de 100 points, mais il n’a pas réussi à offrir au club la tant convoitée « Décima ».
Il voit dans ce retour, treize ans plus tard, l’occasion de terminer ce qu’il a commencé. Le nouvel accord serait axé sur sa capacité à rétablir la domination nationale : si le contrat de base court sur trois ans, des clauses liées à la performance pourraient prolonger son mandat s’il ramène le titre de champion au Bernabéu d’ici ses vingt-quatre premiers mois.
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Benfica envisage Silva comme possible remplaçant.
Cette incertitude paralyse la préparation estivale du Benfica, d’autant plus après la non-qualification du club pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Rui Costa est pressé par les supporters de résoudre au plus vite le problème du poste d’entraîneur, afin que le club puisse entamer sérieusement sa préparation d’avant-saison.
Après le refus de Ruben Amorim, les Aigles se tournent vers Marco Silva, actuellement à Fulham. Benfica déploie tous les moyens nécessaires pour convaincre l’entraîneur portugais de quitter la Premier League et de revenir au pays afin de prendre la place que José Mourinho laissera inévitablement vacante une fois les élections madrilènes terminées et les 15 millions d’euros de transfert réglés.