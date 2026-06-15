Getty Images Sport
Traduit par
Selon les dernières informations, le Real Madrid se retirerait de la course au recrutement du milieu de terrain évalué à 80 millions de livres sterling, estimant que Manchester United est désormais en pole position pour finaliser son transfert
Madrid laisse le passage libre à Manchester United
Madrid a admis sa défaite dans la course à Fernandes, les champions d'Europe s'attendant à ce que Manchester United finalise le transfert de la star de West Ham. Malgré le récent retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, les « Blancos » ne devraient pas faire d'offre officielle pour Fernandes, les négociations de Manchester United étant déjà bien avancées, selon The Sun.
Les Red Devils sont désormais en pole position pour s’attacher les services du talent portugais, d’autant plus qu’Arsenal aurait abandonné la course. Fernandes s’est rapidement hissé en tête de la short-list des cibles mancuniennes pour renforcer le milieu de terrain cet été, notamment alors qu’Elliot Anderson s’apprête à rejoindre Manchester City.
- Getty Images Sport
La valorisation de West Ham et ses troubles internes
West Ham évalue Fernandes à 80 millions de livres sterling, soit bien plus que les 38 millions déboursés auprès de Southampton l’an dernier. Mais, après la relégation des Hammers en Championship, Manchester United espère négocier un prix inférieur pour recruter le jeune milieu de terrain. Tout accord nécessitera toutefois de la patience, car le London Stadium traverse une période d’incertitude.
Les Hammers traversent par ailleurs une période d’incertitude après la démission du coprésident David Sullivan, visé par des allégations de comportement prédateur, qu’il « nie catégoriquement », selon ses propres termes. Daniel Kretinsky, futur actionnaire majoritaire, doit encore clarifier l’avenir de l’entraîneur Nuno Espirito Santo.
La connexion Jason Wilcox
L’intérêt de Manchester United pour Fernandes traduit la confiance accordée au directeur sportif Jason Wilcox. Ce dernier connaît bien le milieu de terrain, qu’il a suivi dès son passage à la tête du recrutement de Southampton. Il a supervisé son progression avant son arrivée à Old Trafford en avril 2024.
Ce dossier revêt une dimension supplémentaire : si le transfert se concrétise, Fernandes deviendra le premier joueur vendu par West Ham à United depuis le transfert controversé de Paul Ince en 1989. Les Red Devils avaient précédemment été associés à Declan Rice, mais ils n’avaient jamais soumis d’offre officielle avant que le milieu de terrain ne s’engage avec Arsenal pour 105 millions de livres sterling en 2023.
- Getty
Mendes et la refonte du milieu de terrain
Le super-agent Jorge Mendes joue un rôle clé dans ce dossier. Il conseille Bruno Fernandes, qui pourrait devenir le troisième de ses clients à rejoindre Manchester United en deux ans, après les arrivées très médiatisées de Leny Yoro et Manuel Ugarte. Rappelons que les Red Devils avaient déjà devancé le Real Madrid pour Yoro en proposant un chèque d’environ 60 millions de livres sterling.
Le transfert de Fernandes s’inscrit dans la restructuration plus large du milieu de terrain orchestrée par la nouvelle direction. Le club a déjà déboursé 35 millions de livres pour recruter Ederson à l’Atalanta et, selon plusieurs sources, il envisagerait de céder Ugarte dès cet été.