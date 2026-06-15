Madrid a admis sa défaite dans la course à Fernandes, les champions d'Europe s'attendant à ce que Manchester United finalise le transfert de la star de West Ham. Malgré le récent retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, les « Blancos » ne devraient pas faire d'offre officielle pour Fernandes, les négociations de Manchester United étant déjà bien avancées, selon The Sun.

Les Red Devils sont désormais en pole position pour s’attacher les services du talent portugais, d’autant plus qu’Arsenal aurait abandonné la course. Fernandes s’est rapidement hissé en tête de la short-list des cibles mancuniennes pour renforcer le milieu de terrain cet été, notamment alors qu’Elliot Anderson s’apprête à rejoindre Manchester City.