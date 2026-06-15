Madrid a admis sa défaite dans la course à Fernandes, les champions d'Europe s'attendant à ce que Manchester United finalise le transfert de la star de West Ham. Malgré le récent retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, les « Blancos » ne devraient pas faire d'offre officielle pour Fernandes, les négociations de Manchester United étant déjà bien avancées, selon The Sun.

Les Red Devils occupent désormais la première place dans la course au milieu portugais, d’autant plus qu’Arsenal aurait abandonné toute velléité de le recruter. Fernandes s’est rapidement hissé en tête de la short-list des renforts recherchés par United pour son milieu de terrain cet été, notamment depuis qu’Elliot Anderson semble sur le point de s’engager avec Manchester City.



