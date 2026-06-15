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Selon les dernières informations, le Real Madrid se retirerait de la course au recrutement du milieu de terrain estimé à 80 millions de livres sterling, s’attendant à ce que Manchester United finalise bientôt sa signature
Madrid laisse sa place à Manchester United
Madrid a admis sa défaite dans la course à Fernandes, les champions d'Europe s'attendant à ce que Manchester United finalise le transfert de la star de West Ham. Malgré le récent retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu, les « Blancos » ne devraient pas faire d'offre officielle pour Fernandes, les négociations de Manchester United étant déjà bien avancées, selon The Sun.
Les Red Devils occupent désormais la première place dans la course au milieu portugais, d’autant plus qu’Arsenal aurait abandonné toute velléité de le recruter. Fernandes s’est rapidement hissé en tête de la short-list des renforts recherchés par United pour son milieu de terrain cet été, notamment depuis qu’Elliot Anderson semble sur le point de s’engager avec Manchester City.
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La valorisation de West Ham et ses troubles internes
West Ham évalue Fernandes à 80 millions de livres sterling, soit près du double des 38 millions déboursés auprès de Southampton l’an dernier. Mais, après la relégation des Hammers en Championship, Manchester United espère négocier à la baisse le prix du transfert afin d’attirer le jeune joueur à Old Trafford. Tout accord nécessitera toutefois de la patience, tant la situation est instable au London Stadium.
Les Hammers traversent par ailleurs une période d’incertitude après la démission du coprésident David Sullivan, visé par des allégations de comportement prédateur, qu’il « nie catégoriquement », selon ses propres termes. Daniel Kretinsky, futur actionnaire majoritaire, doit encore clarifier la situation de l’entraîneur Nuno Espirito Santo, dont l’avenir reste en suspens.
La connexion Jason Wilcox
L’intérêt de Manchester United pour Fernandes traduit la confiance accordée au directeur sportif Jason Wilcox. Ce dernier suit le milieu de terrain depuis son passage à la tête du recrutement de Southampton, où il a pu évaluer son progression avant de l’accompagner à Old Trafford en avril 2024.
Ce dossier revêt une dimension supplémentaire : si le transfert se concrétise, Fernandes deviendra le premier joueur vendu par West Ham à United depuis la polémique autour de Paul Ince en 1989. Les Red Devils avaient précédemment été associés à Declan Rice, mais ils n’avaient jamais soumis d’offre officielle avant que le milieu de terrain ne s’engage avec Arsenal pour 105 millions de livres sterling en 2023.
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Mendes et la refonte du milieu de terrain
Le super-agent Jorge Mendes joue un rôle clé dans ce dossier. Il conseille Bruno Fernandes, qui pourrait devenir le troisième de ses clients à rejoindre Manchester United en deux ans, après les arrivées très médiatisées de Leny Yoro et Manuel Ugarte. Rappelons que les Red Devils avaient déjà devancé le Real Madrid pour Yoro en proposant un chèque d’environ 60 millions de livres sterling.
Le transfert de Fernandes s’inscrit dans la restructuration plus large du milieu de terrain orchestrée par la nouvelle direction. Le club aurait déjà conclu un accord de 35 millions de livres avec l’Atalanta pour Ederson et, selon certaines sources, envisagerait de vendre Ugarte dès cet été.