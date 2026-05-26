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Selon les dernières informations, le père de Mason Greenwood serait en pourparlers avec plusieurs cadors de Serie A en vue d’un transfert estival, tandis que l’Olympique de Marseille aurait déjà fixé son prix
Selon les dernières informations, la Roma serait en pole position pour recruter Greenwood.
Greenwood suscite à nouveau un vif intérêt sur le marché des transferts après une saison impressionnante avec Marseille. Le joueur de 24 ans a inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome aurait intensifié ses efforts pour recruter l’attaquant. Le père de Greenwood aurait également pris contact avec le club de Serie A pour discuter d’un éventuel transfert au Stadio Olimpico.
L’OM, sous pression financière, se montre ouvert aux offres. Le club de Ligue 1 doit impérativement céder des joueurs avant la clôture de l’exercice, le 30 juin, pour respecter les critères de la DNCG après avoir manqué la qualification en Ligue des champions.
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Marseille fixe son prix de transfert alors que l’intérêt des clubs européens ne cesse de croître.
L’Olympique de Marseille aurait fixé le prix de départ de Greenwood à 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling ou 57 millions de dollars) pour écarter toute offre trop modeste. Ses performances de haut niveau et sa nomination au titre de meilleur joueur de Ligue 1 ont fait flamber sa cote sur le marché des transferts.
La Roma n’est pas seule sur le coup : la Juventus, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund suivent aussi de près l’ancien Mancunien. Des formations de Saudi Pro League se sont manifestées, mais Greenwood voudrait rester en Europe, selon plusieurs sources.
La qualification de la Roma pour la prochaine Ligue des champions renforce sa position dans les négociations, tandis que les relations solides entre les deux clubs pourraient faciliter un accord.
Greenwood réagit aux rumeurs concernant son avenir
Malgré l’incertitude grandissante qui entoure son avenir, Greenwood a récemment tiré un bilan positif de sa saison en France et de son passage en Ligue 1.
« Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement, je pense avoir réalisé une bonne saison », a-t-il déclaré à Foot Mercato. « Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe de l’année, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat formidable. Nous disputons des matchs incroyables, et pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. »
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Les négociations estivales devraient s’intensifier
L'avenir de Greenwood s'annonce comme l'un des grands feuilletons de l'été à Marseille, alors que le club doit équilibrer ses finances avant la deadline de juin. L'AS Rome est pour l'instant en pole position, mais l'intérêt de plusieurs autres écuries européennes pourrait complexifier les négociations. Tout transfert dépendra de la capacité des prétendants à s'aligner sur les 50 millions d'euros réclamés par l'OM. Auteur de sa saison la plus prolifique, Greenwood devrait donc rester sous les projecteurs tout au long du mercato.