Greenwood suscite à nouveau un vif intérêt sur le marché des transferts après une saison impressionnante avec Marseille. Le joueur de 24 ans a inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome aurait intensifié ses efforts pour recruter l’attaquant. Le père de Greenwood aurait également pris contact avec le club de Serie A pour discuter d’un éventuel transfert au Stadio Olimpico.

L’OM, sous pression financière, se montre ouvert aux offres. Le club de Ligue 1 doit impérativement céder des joueurs avant la clôture de l’exercice, le 30 juin, pour respecter les critères de la DNCG après avoir manqué la qualification en Ligue des champions.