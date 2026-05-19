AFP
Traduit par
Selon les dernières informations, le milieu de terrain de l’équipe nationale américaine Tanner Tessmann susciterait l’intérêt de plusieurs clubs. Lyon serait disposé à le céder pour un montant compris entre 23 et 29 millions de dollars
- AFP
Que s'est-il passé ?
Selon The Athletic, l’OL aurait rejeté en janvier une offre de l’Atlético Madrid qui aurait permis à Tessmann de retrouver son coéquipier des États-Unis, le milieu Johnny Cardoso, en Espagne. Le joueur aurait lui-même préféré rester et terminer la saison à Lyon, où il est arrivé en 2024 en provenance de Venise.
En vue de la Coupe du monde prévue cet été, l’intéressé attirerait désormais l’attention de clubs anglais et italiens, lui qui a déjà évolué en Serie A. Lors de son arrivée à Lyon en 2024, le milieu de terrain formé au FC Dallas, alors âgé de 24 ans, avait déjà repoussé les avances de plusieurs formations transalpines pour s’engager vers la Ligue 1.
- Getty
Le passage de Tessmann à Lyon
Depuis son arrivée à Lyon, Tessmann a disputé 76 matchs avec le club, toutes compétitions nationales et européennes confondues. Il a joué 41 fois cette saison, marquant deux buts, dont neuf apparitions et un but en Ligue Europa.
Le milieu de terrain a toutefois été victime d’une blessure musculaire en fin de saison, qui l’a tenu à l’écart des derniers matchs de l’OL mais ne devrait pas compromettre sa participation à la Coupe du monde.
- Getty Images Sport
Les espoirs se tournent désormais vers la Coupe du monde.
Tessmann devrait figurer dans la sélection américaine pour la Coupe du monde cet été, après s’être imposé sur la scène internationale depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. Il totalise 14 sélections, dont trois titularisations lors des six derniers matchs des États-Unis, et a marqué son premier but en entrant en jeu lors de la victoire 5-1 contre l’Uruguay en novembre.
Tyler Adams devrait logiquement animer le milieu de terrain, et Tessmann figure parmi les nombreux prétendants à une place à ses côtés. Interrogé à l’automne sur ses espoirs pour la Coupe du monde, le joueur a affirmé privilégier la vision d’ensemble plutôt que son propre rôle.
« L’objectif, c’est que les États-Unis remportent la Coupe du monde », a-t-il confié à GOAL en octobre. « Ce n’est pas moi qui gagne la Coupe du monde. Quand on gagne, c’est le pays qui remporte la Coupe du monde. Je ferai tout mon possible pour y parvenir, c’est ma priorité absolue. Si je ne suis pas retenu, ce sera évidemment décevant sur le plan personnel, mais je serai ravi de voir mes coéquipiers briller sur le terrain. Mon objectif est de rester disponible, en forme et concentré sur ce que je peux contrôler.
« Au bout du compte, la décision ne m’appartient pas : ce sont les sélectionneurs qui décident, et je fais confiance à leur jugement. L’essentiel, c’est que les États-Unis remportent la Coupe du monde, pas que je la remporte moi-même. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape ?
Lyon a conclu sa saison de Ligue 1 à la quatrième place du championnat de France, un résultat synonyme de qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. De son côté, Tessmann attend avec impatience l’annonce, mardi, de la liste des 26 joueurs de l’équipe nationale américaine retenus pour la Coupe du monde.