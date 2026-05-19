Selon les dernières informations, le milieu de terrain de l’équipe nationale américaine Tanner Tessmann susciterait l’intérêt de plusieurs clubs. Lyon serait disposé à le céder pour un montant compris entre 23 et 29 millions de dollars

Tessmann devrait figurer dans la sélection américaine pour la Coupe du monde cet été, après s’être imposé sur la scène internationale depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. Il totalise 14 sélections, dont trois titularisations lors des six derniers matchs des États-Unis, et a marqué son premier but en entrant en jeu lors de la victoire 5-1 contre l’Uruguay en novembre.

Tyler Adams devrait logiquement animer le milieu de terrain, et Tessmann figure parmi les nombreux prétendants à une place à ses côtés. Interrogé à l’automne sur ses espoirs pour la Coupe du monde, le joueur a affirmé privilégier la vision d’ensemble plutôt que son propre rôle.

« L’objectif, c’est que les États-Unis remportent la Coupe du monde », a-t-il confié à GOAL en octobre. « Ce n’est pas moi qui gagne la Coupe du monde. Quand on gagne, c’est le pays qui remporte la Coupe du monde. Je ferai tout mon possible pour y parvenir, c’est ma priorité absolue. Si je ne suis pas retenu, ce sera évidemment décevant sur le plan personnel, mais je serai ravi de voir mes coéquipiers briller sur le terrain. Mon objectif est de rester disponible, en forme et concentré sur ce que je peux contrôler.

« Au bout du compte, la décision ne m’appartient pas : ce sont les sélectionneurs qui décident, et je fais confiance à leur jugement. L’essentiel, c’est que les États-Unis remportent la Coupe du monde, pas que je la remporte moi-même. »