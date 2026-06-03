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Selon les dernières informations, le jeune gardien américain Diego Kochen, 20 ans, devrait quitter le FC Barcelone sous forme de prêt, et c’est le club danois de Lyngby Boldklub qui tient actuellement la corde pour l’accueillir
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Que s'est-il passé ?
Kochen est très apprécié à Barcelone et a passé une grande partie de la saison dernière à faire la navette entre l'équipe première et l'équipe réserve du FC Barcelone. Bien qu'il n'ait pas joué avec l'équipe première, il a occupé le poste de troisième gardien derrière Joan Garcia et Wojciech Szczesny, ce qui signifie qu'il a fait partie des 40 convoqués pour les matchs du géant espagnol.
Il a par ailleurs disputé 20 matchs avec le Barça Atlètic, en quatrième division espagnole, la saison dernière. Il a fait une seule apparition avec l’équipe première, lors d’un match amical contre le Club América en 2023.
Selon ESPN, le club serait toutefois disposé à le laisser partir en prêt cet été afin qu’il puisse bénéficier du temps de jeu nécessaire à la poursuite de son développement.
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Les espoirs de Kochen avec l'équipe nationale américaine
Kochen a été un pilier des sélections jeunes américaines, évoluant au sein des équipes U16, U17, U19, U20 et U23. Bien qu’il soit éligible pour le Venezuela et le Pérou, le gardien s’est toujours concentré sur l’équipe nationale des États-Unis.
Il n’en est pas loin : le gardien a été convoqué à deux reprises en 2024 pour le stage de l’équipe nationale américaine et passera l’été avec le groupe senior en tant que gardien d’entraînement, aux côtés de la jeune pépite du Philadelphia Union, Andrew Rick. Une proximité qui offre aux deux espoirs une immersion précieuse dans l’univers de la Coupe du monde.
Une destination potentielle
Bien que l’avenir de Kochen ne soit pas encore totalement arbitré, le Lyngby Boldklub serait en pole position pour l’accueillir en prêt cet été.
Le club, fraîchement promu en Superliga danoise, serait disposé à l’accueillir pour une saison sous forme de prêt, une opportunité que le joueur envisagerait favorablement. Kochen est sous contrat avec Barcelone jusqu’en 2028.
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Et maintenant ?
Kochen accompagnera l’équipe des États-Unis tout au long de la Coupe du monde, même s’il n’a pas été retenu dans la liste officielle des joueurs et ne pourra donc pas prendre part aux rencontres. Après leur victoire face au Sénégal ce week-end, les Américains défieront l’Allemagne samedi prochain, puis croiseront le Paraguay, l’Australie et la Turquie lors de la phase de groupes.