Kochen est très apprécié à Barcelone et a passé une grande partie de la saison dernière à faire la navette entre l'équipe première et l'équipe réserve du FC Barcelone. Bien qu'il n'ait pas joué avec l'équipe première, il a occupé le poste de troisième gardien derrière Joan Garcia et Wojciech Szczesny, ce qui signifie qu'il a fait partie des 40 convoqués pour les matchs du géant espagnol.

Il a par ailleurs disputé 20 matchs avec le Barça Atlètic, en quatrième division espagnole, la saison dernière. Il a fait une seule apparition avec l’équipe première, lors d’un match amical contre le Club América en 2023.

Selon ESPN, le club serait toutefois disposé à le laisser partir en prêt cet été afin qu’il puisse bénéficier du temps de jeu nécessaire à la poursuite de son développement.