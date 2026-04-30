Selon les dernières informations, le FC Bayern s’intéresserait également à ce joueur : Arsenal serait en train d’observer de près un attaquant de premier plan sur le terrain

Débarqué à Naples l’été dernier en provenance de Galatasaray contre un chèque record de 75 millions d’euros, Victor Osimhen confirme son statut de valeur sûre : il totalise déjà 27 points en 31 matchs cette saison.

Avant le début de la saison, Arsenal avait pourtant recruté Viktor Gyökeres en provenance du Sporting pour 67 millions d’euros. Avec 21 points marqués en 49 matchs officiels sous le maillot des Gunners, le Suédois ne répond pas encore pleinement aux attentes, notamment sur le plan du jeu. Selon le rapport, le club envisagerait donc de recruter un nouveau renfort de haut niveau pour renforcer le centre de l’attaque. De son côté, Galatasaray souhaiterait récupérer au moins le montant investi en cas de revente d’Osimhen.