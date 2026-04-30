Selon le journal sportif espagnol AS, le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, a assisté au derby d’Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe (3-0) ce week-end pour observer l’attaquant Victor Osimhen. L’Italien aurait également pris des renseignements auprès des dirigeants de Galatasaray au sujet d’un éventuel transfert du joueur.
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Selon les dernières informations, le FC Bayern s’intéresserait également à ce joueur : Arsenal serait en train d’observer de près un attaquant de premier plan sur le terrain
Débarqué à Naples l’été dernier en provenance de Galatasaray contre un chèque record de 75 millions d’euros, Victor Osimhen confirme son statut de valeur sûre : il totalise déjà 27 points en 31 matchs cette saison.
Avant le début de la saison, Arsenal avait pourtant recruté Viktor Gyökeres en provenance du Sporting pour 67 millions d’euros. Avec 21 points marqués en 49 matchs officiels sous le maillot des Gunners, le Suédois ne répond pas encore pleinement aux attentes, notamment sur le plan du jeu. Selon le rapport, le club envisagerait donc de recruter un nouveau renfort de haut niveau pour renforcer le centre de l’attaque. De son côté, Galatasaray souhaiterait récupérer au moins le montant investi en cas de revente d’Osimhen.
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Arsenal s’intéresse à deux autres joueurs de Galatasaray.
Selon l’AS, le directeur sportif Berta n’avait pas seulement les yeux rivés sur Osimhen lors du derby : il s’intéresserait également au gardien de Galatasaray Ugurcan Çakır et à l’attaquant Barış Alper Yılmaz.
Le FC Bayern Munich s’intéresserait depuis déjà quelque temps à Osimhen. Le club bavarois, recordman de titres, chercherait un successeur à long terme pour Harry Kane, qui fêtera ses 33 ans cet été. Si le nom du Nigérian revient souvent, Dusan Vlahovic (Juventus Turin) est également cité.
La saison 2025-2026 de Victor Osimhen sous les couleurs de Galatasaray s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur pour le club stambouliote.
Jeux : 31 Minutes jouées : 2 386 Buts : 20 Passes décisives : 7