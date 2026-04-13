Eddie Howe a justifié, d’un ton nettement critique, la nouvelle place de Nick Woltemade sur le banc lors de la défaite 1-2 des Magpies face à Crystal Palace le week-end dernier.
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Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich surveille de près la situation de Nick Woltemade à Newcastle United. Le jeune attaquant allemand, peu utilisé cette saison, pourrait-il changer d’air dès le prochain mercato ?
« Je ne compose pas l'équipe en fonction des montants des transferts, mais en fonction de ce que je vois », a déclaré Howe à Chronicle Live, justifiant le faible temps de jeu accordé à Woltemade face aux Eagles. Le joueur de 24 ans n’est entré en jeu que dans les dernières minutes, peu après l’égalisation de Jean-Philippe Mateta pour les locaux, remplaçant ainsi William Osula, avant de voir Crystal Palace inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel.
Son dernier but en Premier League remonte à juste avant Noël, lorsqu’il avait inscrit un doublé contre Chelsea ; depuis, il n’a délivré que deux passes décisives en championnat. Malgré ce passage à vide statistique, Woltemade refuse de parler de crise de forme.
« Je joue à un poste totalement différent de celui du début de saison », a-t-il récemment expliqué au Süddeutsche Zeitung. « On m’associe aux buts, mais on ne peut pas comparer le ratio d’un attaquant à celui d’un milieu qui évolue à 50, 60 ou 70 mètres du but adverse. »
« Je ne suis plus le même joueur qu’en début de saison », explique-t-il, en référence au rôle bien plus reculé que Howe lui a confié au fil des mois : « On doit désormais m’évaluer sur mes duels et ma couverture du terrain. » Une orientation stratégique qui semble désormais peu en phase avec les attentes de Howe : lors des deux matchs à élimination directe des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (1-1, 2-7), Woltemade était déjà resté sur le banc pendant les 90 minutes.
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Woltemade est de plus en plus souvent laissé sur le banc à Newcastle : des scénarios sont envisagés au BVB et au FC Bayern.
En raison de la situation de plus en plus délicate de l’attaquant de la DFB, les rumeurs de transfert concernant Woltemade se multiplient ces derniers temps. Le joueur serait toujours envisagé dans plusieurs scénarios : au BVB en cas de départ de Serhou Guirassy, ou au FC Bayern.
Le club le plus titré d’Allemagne l’avait déjà courtisé avec insistance l’été dernier, mais avait finalement dû céder face à l’offre colossale de Newcastle. Selon le site ChaughtOffside, le club de la Säbener Straße surveille toujours de près la situation du joueur en Angleterre, d’autant que le départ du prêté Nicolas Jackson crée un vide derrière Harry Kane, titulaire indiscutable. Reste à savoir si Woltemade, dont le profil correspond davantage à un titulaire qu’à un simple challenger, accepterait un rôle de second couteau derrière Kane, Jamal Musiala ou Serge Gnabry. L’éventualité d’un départ de l’entraîneur Eddie Howe pourrait toutefois bouleverser la donne.
Les priorités du club bavarois se situent ailleurs : renforcer le poste d’arrière droit et dénicher un successeur à Luis Díaz sur l’aile gauche. Malgré son statut délicat, Woltemade devrait rester en Angleterre : les Magpies, qui ont déboursé une somme colossale cet été, ne semblent pas prêts à le céder prématurément. Pour s’offrir ses services, le champion en titre devrait donc accepter de mettre la main à la poche, ce qui, au regard de sa nouvelle stratégie de recrutement axée sur la rationalité économique plutôt que sur les opérations coûteuses, paraît encore moins probable.
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Nagelsmann critique ouvertement Eddie Howe au sujet du positionnement de Woltemade.
Après son transfert de 75 millions d’euros cet été du VfB Stuttgart vers les Eagles, Woltemade avait brillé en Premier League, marquant quatre buts lors de ses cinq premières sorties. Depuis, il n’a ajouté que six réalisations toutes compétitions confondues, tandis que les Magpies traversent une saison délicate.
Après avoir obtenu leur qualification pour la Ligue des champions la saison passée, les Magpies occupent aujourd’hui une médiocre 14e place, avec 14 défaites en 32 rencontres. Un sprint final convaincant et un peu de réussite dans les coupes européennes pourraient néanmoins encore les propulser vers une place qualificative pour la prochaine édition des compétitions internationales.
Pour Woltemade, une fin de saison convaincante, avec du temps de jeu et des buts, serait précieuse en vue de la Coupe du monde. Fin mars, le sélectionneur national Julian Nagelsmann lui a adressé un message d’encouragement, affirmant faire de sa relance une priorité.
Dans la foulée, il n’a pas pu s’empêcher de lancer une pique à son homologue Eddie Howe, soulignant que Woltemade n’aurait certainement pas à assumer les mêmes fonctions en équipe nationale qu’au niveau du club. « Il a souvent joué très bas, et quand il défend en tant que milieu défensif, il y a de longues distances à parcourir jusqu’au but. Je peux vous promettre qu’avec nous, il ne sera pas à 80 mètres du but », a déclaré Nagelsmann avant les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana.
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Nagelsmann apporte son soutien à Woltemade et met fin à la polémique autour d'Undav
Le sélectionneur national a tenu parole : Woltemade a bénéficié d’un temps de jeu significatif lors des deux matchs amicaux. Lors de la victoire 4-3 contre la Suisse, il est entré en jeu à la 62^e minute pour remplacer Kai Havertz, tandis que Deniz Undav, pourtant en grande forme, est resté sur le banc durant les 90 minutes. Lors du succès 2-1 face au Ghana, Woltemade a cette fois occupé le poste de numéro 9 pendant 78 minutes, devançant encore Undav, auteur malgré tout du but de la victoire.
Ce choix a suscité un vif débat dans le landerneau du football allemand, débat au cours duquel Nagelsmann a publiquement réaffirmé sa confiance en Woltemade, notamment après la rencontre face à la Suisse.
« Nick a des statistiques remarquables en sélection et traverse actuellement un passage à vide à Newcastle. Je dois choisir : maintenir la confiance envers un avant-centre de haut niveau qui est en pleine forme ou laisser sur le banc un autre attaquant de classe internationale qui traverse un petit creux ? On pourrait demander à quelques psychologues ce qu’ils en pensent », a-t-il déclaré pour justifier son choix, avant de tacler ces mêmes spécialistes. Ces derniers diraient « probablement le contraire de moi » : « C’est le passe-temps des psychologues sans club : ils aiment toujours affirmer le contraire de ce que disent tous les entraîneurs. »
En vue de la Coupe du monde cet été, Nagelsmann a également souligné l’importance que pourrait encore avoir ce grand maigre de 1,98 mètre, doté d’une grande technique. « Je dirais qu’il est conseillé que Nick Woltemade se remette sur les rails chez nous. À Newcastle, ça ne roule pas et Deniz est de toute façon sur une bonne lancée. Qu’il ait joué aujourd’hui ou non, cela ne changera rien à sa confiance en lui pour cette semaine. »
Deniz Undav et Nick Woltemade : performances et statistiques
Joueurs Matchs Buts Passes décisives Nick Woltemade 49 11 5 Deniz Undav 40 23 13