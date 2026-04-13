« Je ne compose pas l'équipe en fonction des montants des transferts, mais en fonction de ce que je vois », a déclaré Howe à Chronicle Live, justifiant le faible temps de jeu accordé à Woltemade face aux Eagles. Le joueur de 24 ans n’est entré en jeu que dans les dernières minutes, peu après l’égalisation de Jean-Philippe Mateta pour les locaux, remplaçant ainsi William Osula, avant de voir Crystal Palace inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel.

Son dernier but en Premier League remonte à juste avant Noël, lorsqu’il avait inscrit un doublé contre Chelsea ; depuis, il n’a délivré que deux passes décisives en championnat. Malgré ce passage à vide statistique, Woltemade refuse de parler de crise de forme.

« Je joue à un poste totalement différent de celui du début de saison », a-t-il récemment expliqué au Süddeutsche Zeitung. « On m’associe aux buts, mais on ne peut pas comparer le ratio d’un attaquant à celui d’un milieu qui évolue à 50, 60 ou 70 mètres du but adverse. »

« Je ne suis plus le même joueur qu’en début de saison », explique-t-il, en référence au rôle bien plus reculé que Howe lui a confié au fil des mois : « On doit désormais m’évaluer sur mes duels et ma couverture du terrain. » Une orientation stratégique qui semble désormais peu en phase avec les attentes de Howe : lors des deux matchs à élimination directe des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (1-1, 2-7), Woltemade était déjà resté sur le banc pendant les 90 minutes.